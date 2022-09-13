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«Війна, а не спецоперація». Головний комуніст РФ вимагає від Путіна мобілізації

Надія Клочко
glavcom.ua
«Війна, а не спецоперація». Головний комуніст РФ вимагає від Путіна мобілізації
Геннадій Зюганов виступив у Держдумі РФ з войовничою заявою
фото з відкритих джерел

Російський політик ризикнув публічно назвати війну РФ проти України війною, а не «спецоперацією»

Голова фракції Комуністичної партії в Державній Думі Росії Геннадій Зюганов назвав вторгнення в Україну повноцінною війною замість «спеціальної воєнної операції». Політик закликав владу країни оголосили про мобілізацію. Про це він сказав під час свого виступу на засіданні російської Думи.

«Чим відрізняються війна і спецоперація? Операцію ви можете припинити, війну ви припинити не можете, навіть якщо вам захочеться. Вам доведеться йти до кінця, і вона має два результати: вона закінчується або перемогою, або поразкою», – сказав він.

Політик закликав до «повної мобілізації країни».

«Я вас підводжу до думки, що триває війна, і програти її ми не маємо права. Нині не час панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони», – заявив російський депутат.

Зюганов закликав збільшити оборонний бюджет Росії та кувати «перемогу в тилу».

Додамо, що раніше сьогодні прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що загальнонаціональну мобілізацію для підтримки війни проти України «не обговорювали». Відповідаючи на запитання про критику на адресу російської влади через відступ армії РФ і заклики до мобілізації, Пєсков сказав, що це приклад «плюралізму».

«Що стосується інших поглядів, критичних поглядів, поки вони залишаються в межах закону, це плюралізм, але грань дуже тонка, тут треба бути дуже обережним», – додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе. 

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Теги: росія війна Державна Дума

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