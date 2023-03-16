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ЄС та НАТО вигадали, як захистити критично важливу ​​інфраструктуру

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС та НАТО вигадали, як захистити критично важливу ​​інфраструктуру
фото: з відкритих джерел

Підвищену увагу до можлививх проблем у інфраструктурі в ЄК пояснюють, зокрема, нещодавньою диверсією на газопроводах «Північні потоки»

Європейська комісія (ЄК) оголосила у четвер про створення робочої цільової групи ЄС-НАТО щодо стійкості критично важливої ​​інфраструктури.

«Ми повинні підвищити стійкість нашої критично важливої ​​інфраструктури, щоб завжди бути в стані готовності. Сьогодні ми успішно провели першу нараду цільової групи зі стійкої критичної інфраструктури», – заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн, чиї слова наводяться у комюніке Єврокомісії.

«Високопоставлені експерти ЄС та НАТО працюватимуть рука об руку, щоб виявити ключові загрози для нашої критично важливої ​​інфраструктури. і працювати над реагуванням», – зазначила вона. 

У документі повідомляється, що ЄС та НАТО об'єднують зусилля для активізації співпраці у сфері стійкості критично важливої ​​інфраструктури для зміцнення спільної безпеки. Про створення такої групи було оголошено фон дер Ляйєн та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 11 січня 2023 року.

«Виклики безпеки та стійкості Європейського союзу стають все більш складними та динамічними. Ціла низка суб'єктів постійно перевіряє нашу стійкість, прагнучи використати відкритість, взаємозалежність та взаємопов'язаність наших суспільств та економік», – зазначають у Брюсселі.

Підвищену увагу до цієї проблеми в ЄК пояснюють, зокрема, диверсією на газопроводах «Північні потоки».

Також повідомляється, що ЄС і НАТО «обмінюватимуться передовим досвідом, покращуватимуть загальну ситуаційну обізнаність, розроблятимуть ключові принципи підвищення стійкості, включаючи заходи щодо пом'якшення наслідків та дії щодо виправлення становища».

Відомо, що на даному етапі цільова група охоплюватиме чотири сектори: енергетику, цифрову інфраструктуру, транспорт та космос.

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Теги: інфраструктура Єврокомісія транспорт космос

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