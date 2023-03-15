Винищувачі НАТО перехопили літак РФ біля кордонів Естонії

Британські та німецькі військово-повітряні сили вперше об'єдналися для патрулювання повітряного простору Естонії, яка межує з Росією і є частиною НАТО

Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили російський літак, що літав біля кордонів НАТО на кордоні з Естонією. Про це повідомляє SKY News.

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Як зазначається, російський літак, що летів поблизу повітряного простору НАТО, був перехоплений в ході першої спільної місії такого роду.

Два винищувачі «Тайфун» – один британський і один німецький – перехопили російський літак, який не зв'язався з естонською авіадиспетчерською службою.

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Один з пілотів розповів, що вони ідентифікували російський літак і спостерігали за ним, коли той «пролітав поблизу повітряного простору НАТО». Оскільки він не зв'язувався з авіадиспетчерською службою, вони перехопили його, щоб забезпечити безпеку польотів для всіх користувачів повітряного простору.

За даними видання, британські та німецькі військово-повітряні сили вперше об'єдналися для патрулювання повітряного простору Естонії, яка межує з Росією і є частиною НАТО.

«Це спільне розгортання Великої Британії та Німеччини в країнах Балтії ясно демонструє нашу колективну рішучість протистояти будь-якій потенційній загрозі кордонам НАТО, демонструючи при цьому нашу об'єднану силу», – заявив британський міністр збройних сил Джеймс Хіпі.

Нагадаємо, журналісти CBS спроектували момент зіткнення російського винищувача Су-27 з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем.