Винищувачі НАТО перехопили літак РФ біля кордонів Естонії
Британські та німецькі військово-повітряні сили вперше об'єдналися для патрулювання повітряного простору Естонії, яка межує з Росією і є частиною НАТО
Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили російський літак, що літав біля кордонів НАТО на кордоні з Естонією. Про це повідомляє SKY News.
Як зазначається, російський літак, що летів поблизу повітряного простору НАТО, був перехоплений в ході першої спільної місії такого роду.
Два винищувачі «Тайфун» – один британський і один німецький – перехопили російський літак, який не зв'язався з естонською авіадиспетчерською службою.
Один з пілотів розповів, що вони ідентифікували російський літак і спостерігали за ним, коли той «пролітав поблизу повітряного простору НАТО». Оскільки він не зв'язувався з авіадиспетчерською службою, вони перехопили його, щоб забезпечити безпеку польотів для всіх користувачів повітряного простору.
За даними видання, британські та німецькі військово-повітряні сили вперше об'єдналися для патрулювання повітряного простору Естонії, яка межує з Росією і є частиною НАТО.
«Це спільне розгортання Великої Британії та Німеччини в країнах Балтії ясно демонструє нашу колективну рішучість протистояти будь-якій потенційній загрозі кордонам НАТО, демонструючи при цьому нашу об'єднану силу», – заявив британський міністр збройних сил Джеймс Хіпі.
Нагадаємо, журналісти CBS спроектували момент зіткнення російського винищувача Су-27 з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем.
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