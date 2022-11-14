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Канада виділила Україні $400 млн військової допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада виділила Україні $400 млн військової допомоги
Трюдо обіцяє фінансову підтримку Україні
фото з відкритих джерел

Кошти будуть використані на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання

Канада оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 500 млн канадських доларів. Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

«Канада додатково надасть Україні 500 млн дол. військової допомоги, аби підтримати українські Збройні сили у захисті країни від російського жорстокого й невиправданого вторгнення», – йдеться у повідомленні.

В офісі глави канадського уряду зазначають, що ці кошти будуть використані на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання, а також пального та ліків.

«Поки Росія продовжує своє жорстоке й невиправдане вторгнення в Україну, Канада стоятиме пліч-о-пліч із українським народом та союзниками у захисті наших спільних цінностей миру, демократії та прав людини», – наголосили у Трюдо.

Як раніше повідомлялося, Канада запровадила санкції проти деяких посадовців та установ Ірану, винних у порушенні прав людини та дестабілізації міжнародної безпеки. 

Теги: Джастін Трюдо Канада санкції росія

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