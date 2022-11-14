Канада виділила Україні $400 млн військової допомоги
Кошти будуть використані на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання
Канада оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 500 млн канадських доларів. Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
«Канада додатково надасть Україні 500 млн дол. військової допомоги, аби підтримати українські Збройні сили у захисті країни від російського жорстокого й невиправданого вторгнення», – йдеться у повідомленні.
В офісі глави канадського уряду зазначають, що ці кошти будуть використані на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання, а також пального та ліків.
«Поки Росія продовжує своє жорстоке й невиправдане вторгнення в Україну, Канада стоятиме пліч-о-пліч із українським народом та союзниками у захисті наших спільних цінностей миру, демократії та прав людини», – наголосили у Трюдо.
Як раніше повідомлялося, Канада запровадила санкції проти деяких посадовців та установ Ірану, винних у порушенні прав людини та дестабілізації міжнародної безпеки.
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