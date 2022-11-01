Канада розширила санкції проти Ірану

Підсанкційним особам забороняється в’їзд до Канади, усе їхнє майно та кошти на території цієї країни заморожується

До санкційного переліку увійшли чотири фізичні та дві юридичні особи, в тому числі високопосадовці та відомі прибічники режиму

Канада запровадила санкції проти деяких посадовців та установ Ірану, винних у порушенні прав людини та дестабілізації міжнародної безпеки. Про це повідомляє МЗС Канади.

«До цього санкційного переліку входять чотири фізичні та дві юридичні особи, в тому числі високопосадовці та відомі прибічники режиму. Канада має причини вважати, що ці особи брали участь у грубих і систематичних порушеннях прав людини в Ірані або в шкідливих діях режиму за кордоном», – йдеться у повідомленні.

МЗС Канади зазначає, що жорстоке переслідування Іраном протестувальників продовжує порушувати права людини.

«Канада не мовчатиме, спостерігаючи за цією агресією, та робить конкретні кроки для реагування на обурливі та дестабілізуючі дії режиму як усередині країни, так і за її межами», – додали в міністерстві.

Підсанкційним особам забороняється в’їзд до Канади, усе їхнє майно та кошти на території цієї країни заморожується.

Як відомо, другий місяць в Ірані не припиняються масові антиурядові протести. Вони почалися після убивства 22-річної Махси Аміні у відділку поліції, де її утримували нібито за неправильне носіння хіджабу. Аміні померла 16 вересня, як стверджують протестувальники, через крововилив у мозку і зупинку серця внаслідок побиття.

У цей же час вибухнув міжнародний скандал через передачу Іраном Росії дронів-камікадзе Shahed-136. Американський Інститут вивчення війни (ISW) також повідомляє, що Іран може розширити свою військову підтримку Росії у найближчі місяці.

Влада Ірану все спростовує, втім є різні докази походження безпілотників, які вбивають українців і руйнують їхню інфраструктуру. Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити причетних до постачання у Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Днями Євросоюз затвердив санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні з Україною.