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  4. Кремль заборонив включати Ахеджакову до худради театру, – журналіст
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    Політика

    Кремль заборонив включати Ахеджакову до худради театру, – журналіст

    Опозиційна російська акторка Лія Ахеджакова не потрапила до художньої ради рідного театру. За неофіційою інформацією, на цьому наполіг Кремль - Кремль заборонив включати Ахеджакову до худради театру, – журналіст
    Опозиційна російська акторка Лія Ахеджакова не потрапила до художньої ради рідного театру. За неофіційою інформацією, на цьому наполіг Кремль
    фото з російських ЗМІ

    Російська акторка, яка виступає проти війни в Україні, не потрапила до керівної ради власного театру

    Російський театр «Современник» оголосив про створення худради, яка керуватиме театром після звільнення художнього керівника. До складу художньої ради театру увійшли вісім осіб, серед них є кілька відомих акторів, зокрема, Альона Бабенко.

    Разом з тим, одна із найвідоміших представниць «Современника», Лія Ахеджакова, яка працює у театрі з 1977 року, не була включена до худради. Журналіст Олег Вергеліс заявив, що Ахеджакову не рекомендувала включати до художньої ради «Современника» влада – оскільки акторка не підтримує війну, яку Росія веде в Україні.

    Сама Ахеджакова у коментарі виданню РБК заявила, що не знає, за яким принципом обиралася худрада «Современника». За її словами, жодних зборів театральної трупи з цього питання не відбувалося.

    Додамо, що про створення худради театру було оголошено перед днем народження Ахеджакової, яка сьогодні, 9 липня, святкує 84-річчя. Лія Меджидівна народилася в українському Дніпропетровську (нині це місто називається Дніпро).

    Нагадаємо, що Лія Ахеджакова розповіла про бажання приїхати до України після її перемоги у війні, розв’язаній Росією 24 лютого.

    Пізніше стало відомо, що на Ахеджакову напали під час спектаклю.

    Теги: росія війна театр #stoprussia
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    Кремль заборонив включати Ахеджакову до худради театру, – журналіст