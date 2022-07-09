Кремль заборонив включати Ахеджакову до худради театру, – журналіст

Опозиційна російська акторка Лія Ахеджакова не потрапила до художньої ради рідного театру. За неофіційою інформацією, на цьому наполіг Кремль

Російська акторка, яка виступає проти війни в Україні, не потрапила до керівної ради власного театру

Російський театр «Современник» оголосив про створення худради, яка керуватиме театром після звільнення художнього керівника. До складу художньої ради театру увійшли вісім осіб, серед них є кілька відомих акторів, зокрема, Альона Бабенко.

Разом з тим, одна із найвідоміших представниць «Современника», Лія Ахеджакова, яка працює у театрі з 1977 року, не була включена до худради. Журналіст Олег Вергеліс заявив, що Ахеджакову не рекомендувала включати до художньої ради «Современника» влада – оскільки акторка не підтримує війну, яку Росія веде в Україні.

Сама Ахеджакова у коментарі виданню РБК заявила, що не знає, за яким принципом обиралася худрада «Современника». За її словами, жодних зборів театральної трупи з цього питання не відбувалося.

Додамо, що про створення худради театру було оголошено перед днем народження Ахеджакової, яка сьогодні, 9 липня, святкує 84-річчя. Лія Меджидівна народилася в українському Дніпропетровську (нині це місто називається Дніпро).

Нагадаємо, що Лія Ахеджакова розповіла про бажання приїхати до України після її перемоги у війні, розв’язаній Росією 24 лютого.

Пізніше стало відомо, що на Ахеджакову напали під час спектаклю.