Ахеджакова емоційно пояснила, чому треба захистити Сенцова (відео)

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«Сенцов це не просто Сенцов, це і те, що у нас трапилося з Україною», - підкреслила актриса

79-річна російська актриса Лія Ахеджакова закликала колег «підняти хайп» і підтримати українського політв’язня, режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування у російській колонії.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Радіо Свободи у соцмережі Facebook.

«Сенцов це не просто Сенцов, це і те, що у нас трапилося з Україною. І пів-Росії підтримує це, і готові за хорошу зарплату поїхати вбивати людей на Донбасі», - підкреслила Ахеджакова.

Актриса заявила, що «готова дзвонити, їздити, ходити». «І таких людей дуже багато. Ми повинні підняти хайп. Без телевізора, без інтернету хайп не виходить…» - зазначила Ахеджакова.

Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

Адвокат політв’язня Дмитро Дінзе повідомив, що 4 червня відвідає Сенцова у колонії.