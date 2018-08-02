Ахеджакова розказала, як в Росії її цькують через підтримку України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса заявила, що Крим належить Україні

Російська актриса Лія Ахеджакова публічно визнала факт крадіжки Росією українського Криму.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню «Собеседник».

«Тепер я – «терористка» щодо Криму. Правда, я «терорист» в компанії найбільш шанованих представників нашої культури. Ми – «вороги народу» і, головне, «терористи». Але така чудова компанія – честь для мене... Я весь Крим об'їздила, він частина мого життя. Але це абсолютно не виправдовує крадіжку. Я вважаю, що Крим належить Україні. Як це можна – віджати житлову площу у сусіда? Особливо, коли в домі у нього проблеми», - заявила Ахеджакова.

Артистка наголосила, що зіткнулася з цькуванням через свою позицію.

«Інтернет до мене безжалісний, іноді навіть доводиться звертатися до адвоката... Таке враження, що проти мене ведеться ціла кампанія: стільки брехні, чорної ненависті, 3 фальшивих твіттери, звинувачення в екстремізмі. Навіть мою сім'ю – маму, тата – не залишили без брехні і злоби. Ми приїхали в Тюмень з виставою – мене ображали по місцевому ТБ, розкидали листівки по всьому залу і фойє. Там було написано, що я «русофобка», «подруга мами Надії Савченко». А я взагалі ні з Надею, ні з її мамою не знайома», - підкреслила Ахеджакова.

Нагадаємо, раніше 79-річна російська актриса Лія Ахеджакова закликала колег «підняти хайп» і підтримати українського політв’язня, режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування у російській колонії.

Джерело: УНІАН