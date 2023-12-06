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Кулеба заявив, що Україна працює з США для схвалення додаткового фінансування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба заявив, що Україна працює з США для схвалення додаткового фінансування
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Кулеба запевнив, що робота з американською стороною щодо схвалення фінансування «не зупиняється, ведеться»

Міністр закордонних справ, Дмитро Кулеба, наголосив на роботі України «на всіх рівнях» для швидкого затвердження Конгресом США додаткового фінансування, яке закінчується до кінця року. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній із нідерландським колегою Ханке Брейнс Слот пресконференції у Києві 5 грудня.

Кулеба запевнив, що робота з американською стороною щодо схвалення фінансування «не зупиняється, ведеться».

«Минулого тижня, під час зустрічі НАТО, я обговорював цю тему з державним секретарем США, Ентоні Блінкеном. Багато уваги було приділено саме цьому питанню. Те, що я почув, дозволяє бути оптимістичним», – підкреслив він.

«Це рішення американської політики, американського парламенту, тому залишимо його їм. Але на всіх рівнях з боку України триває робота для того, щоб це рішення було ухвалене своєчасно», – підсумував міністр.

Як повыдомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав до Білого дому листа, в якому зазначив, що не підтримуватиме виділення нової допомоги Україні, поки не буде змінено підхід до заходів безпеки на південному кордоні США. 

Нагадаємо, Державний департамент США і його очільник Ентоні Блінкен закликають Конгрес США діяти швидше, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні.

Теги: міністр фінансування Україна робота Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен

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