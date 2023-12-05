Допомога Україні: Держдеп закликає Конгрес США діяти якнайшвидше

Адміністрація Сполучених Штатів покладається на залишки у фондах PDA щодо виділення коштів за президентськими повноваженнями

Державний департамент США і його очільник Ентоні Блінкен закликають Конгрес США діяти швидше, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні. Про це заявив на пресбрифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

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«Ми дуже стурбовані тим, що фінансування закінчується», – сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Метью підкреслив, що адміністрація Сполучених Штатів покладається на залишки у фондах PDA щодо виділення коштів за президентськими повноваженнями, які вичерпані більш як на 97%.

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«Тож так, ми дуже стурбовані. Саме тому держсекретар приєднується до президента та інших членів адміністрації у заклику до Конгресу діяти якомога швидше», – наголосив речник Держдепу.

Як повідомлялося, попри те, що схвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки допомоги Україні на 2024 рік відкладається, щонайменше до літа Збройні сили будуть забезпечені зброєю.

Нагадаємо, що в США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою.

Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.

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До слова, Сполучені Штати Америки не зможуть постачати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить кошти для цих постачань.