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Допомога Україні: Держдеп закликає Конгрес США діяти якнайшвидше

Діана Гасюк
glavcom.ua
Допомога Україні: Держдеп закликає Конгрес США діяти якнайшвидше
фото з відкритих джерел

Адміністрація Сполучених Штатів покладається на залишки у фондах PDA щодо виділення коштів за президентськими повноваженнями

Державний департамент США і його очільник Ентоні Блінкен закликають Конгрес США діяти швидше, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні. Про це заявив на пресбрифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

«Ми дуже стурбовані тим, що фінансування закінчується», – сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Метью підкреслив, що адміністрація Сполучених Штатів покладається на залишки у фондах PDA щодо виділення коштів за президентськими повноваженнями, які вичерпані більш як на 97%.

«Тож так, ми дуже стурбовані. Саме тому держсекретар приєднується до президента та інших членів адміністрації у заклику до Конгресу діяти якомога швидше», – наголосив речник Держдепу.

Як повідомлялося, попри те, що схвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки допомоги Україні на 2024 рік відкладається, щонайменше до літа Збройні сили будуть забезпечені зброєю.  

Нагадаємо, що в США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою.

Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.

До слова, Сполучені Штати Америки не зможуть постачати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить кошти для цих постачань. 

Теги: США фінансування озброєння дебати Ентоні Блінкен

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