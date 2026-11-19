Віткофф і Кушнер проведуть переговори з українською делегацією та Європою

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф вирушили до Берліна для консультацій із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в межах зустрічі Коаліції охочих. Американська сторона планує узгодити спільну позицію щодо ключових умов завершення війни та обговорити майбутні гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Кушнера в соціальній мережі X.

За словами Кушнера, головним завданням поїздки стане зміцнення координації між Сполученими Штатами, Україною та європейськими партнерами.

Американські представники прагнуть виробити узгоджену позицію щодо основних складових тривалого миру. Крім того, сторони мають спільно підготувати порядок денний і запропонований формат наступного раунду багатосторонніх переговорів.

Окрему увагу під час консультацій приділять майбутнім гарантіям безпеки для України після завершення війни.

Як зазначив Кушнер, американська делегація має намір обговорити, яким чином робота Коаліції охочих може сприяти формуванню післявоєнної системи безпеки.

Йдеться, зокрема, про створення надійних гарантій для України та ширшого механізму, який зміцнюватиме стабільність у Європі й зменшуватиме ризик повторення збройного конфлікту.

Кушнер також наголосив, що американський президент налаштований домогтися завершення російсько-української війни. «Дональд Трамп налаштований завершити цю жахливу війну та встановити тривалий мир, який зробить усю Європу безпечнішою», – написав він.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський анонсував переговори в Берліні за участю представників Дональда Трампа та європейських лідерів. Глава держави наголосив, що Україна наполягає на повноцінній участі Європи в процесі завершення війни, а американська сторона підтримує такий підхід. За його словами, зустрічі мають відбутися на рівні переговорних команд і лідерів Коаліції охочих.