Під час зустрічі з главою МЗС Португалії Зеленський також обговорив підтримку української бойової авіації

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі щодо мирного врегулювання війни в Берліні за участю представників президента США Дональда Трампа. Переговори мають відбутися за участю переговорних команд, а також лідерів країн Коаліції охочих. Про це глава держави повідомив після зустрічі з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом, пише «Главком».

За словами Зеленського, представники американського президента прибудуть до Берліна наступного дня. Україна розраховує, що нові обговорення на рівні переговорних команд і лідерів Коаліції охочих будуть результативними.

Президент також наголосив, що Україна послідовно виступає за повноправну участь європейських країн у переговорному процесі. За його словами, американська сторона наразі також підтримує такий підхід.

«Україна завжди виступала за повноправну європейську присутність на цьому треку, і американська сторона зараз також це підтримує», – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що українська сторона робить усе необхідне для результативності майбутніх зустрічей.

Нагадаємо, під час зустрічі з главою МЗС Португалії Зеленський також обговорив підтримку української бойової авіації. Зокрема, сторони готують кроки, які мають допомогти Україні протидіяти реактивним «шахедам», якими Росія атакує українські міста та громади. Крім того, президент подякував Португалії за рішення виділити $50 млн на програму PURL.

Також президент Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки й військових про безпекову ситуацію в Чорному морі та на маршрутах зернового експорту.