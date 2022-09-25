Лавров потрапив у конфуз на Генасамблеї ООН (відео)

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав «Луганську народну республіку» Лаоською, а Запорізьку область – «Запорожною».

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров потрапив у черговий конфуз під час виступу на Генасамблеї ООН. Про це повідомляє The Insiderю

Лавров назвав «Луганську народну республіку» Лаосом, а Запорізьку область – «Запорожною».

Лавров читав текст з листка і заплутався у висловлюваннях, але потім швидко виправився. Він також повідомив, що референдум проводиться в Харкові, а не в Херсонській області.

«Зараз Захід влаштував істерику через референдуми, які відбуваються в Лаосі в Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій і Запорожній областях України. Але люди, які там живуть, по суті лише реагують на те, що їм рекомендував глава київського режиму Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю в серпні минулого року. Тоді він порадив всім, хто відчуває себе російським, на благо своїх дітей і онуків, їхати в Росію. Жителі цих регіонів роблять це і зараз, забираючи з собою свої землі, на яких століттями жили їх предки», – заявив Лавров.

Раніше Лавров заявив, що Росія розширює географію своїх ядерних погроз і заявляє, що тепер під «захистом» РФ будуть і загарбані українські території, як тільки там завершиться псевдореферендуми. Нагадаємо, Рада Безпеки ООН холодно зустріла міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, коли він з'явився перед Радою, щоб «захистити вторгнення своєї країни в Україну».