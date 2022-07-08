Лавров спровокував небачений конфуз на зустрічі G20

Попередньо фотографування перенесли на закінчення саміту

Традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року буде скасована через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватися спільно з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим. Про це заявило агентство Kyodo.

Попередньо фотографування перенесли на закінчення саміту. Повідомляється, що першим від спільної фотосесії з делегатом від РФ відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Лавров приїхав на G20, але міністри влаштували йому бойкот.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росії не можна дозволити використовувати зустріч G20 як платформу, враховуючи її агресію в Україні.

Також міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги Сергія Лаврова.

Як повідомлялося, Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін.

Також президент Індонезії і голова G20 Джоко Відодо виключив особисту присутність російського диктатора Володимира Путіна на саміті «Великої двадцятки».

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь на саміті «Великої двадцятки» в Індонезії та сподівається, що він пройде без участі Росії.