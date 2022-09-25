Ядерний шантаж: Росія замахнулась на окуповані території

Лавров звинуватив Сполучені Штати та інші країни Заходу, у тому, що вони порушують міжнародні конвенції, допомагаючи зброєю Україні

Лавров: «Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію»

Росія розширює географію своїх ядерних погроз і заявляє, що тепер під «захистом» РФ будуть і загарбані українські території, як тільки там завершиться псевдореферендуми. Таку заяву зробив глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров, яку цитують російські ЗМІ.

«Уся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безумовно знаходиться під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію», – сказав Лавров пресконференції в ООН, відповідаючи на запитання про те, чи буде ядерна доктрина РФ поширюватися на нові регіони у разі, якщо вони під час референдумів висловляться за приєднання до Росії.

Коментуючи заяви про неминучу відповідь США у разі приєднання до Росії нових територій, міністр зазначив: «Я б не став тут займатися якимись похмурими прогнозами. Я не чув, що США загрожують якимось ударом, я чув, що президент Байден заявив, що у разі проведення референдумів та прийняття їх результатів, на Росію чекають чергові санкції «з пекла», або ще звідкись... Якщо був загрозлива теза висуне, що Росія отримає удар, я ознайомлюся з цим текстом, я не був у курсі, що США та Україна є союзниками, пов'язаними таким небезпечним ланцюгом», – додав він.

Лавров звинуватив Сполучені Штати та інші країни Заходу, у тому, що вони порушують міжнародні конвенції, допомагаючи зброєю Україні.

«Тобто, поставляючи зброю Києву, США та Євросоюз та НАТО не можуть претендувати на статус нейтральних, тобто не можуть претендувати на те, що вони не беруть участі у конфлікті», – додав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН холодно зустріла міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, коли він з'явився перед Радою, щоб «захистити вторгнення своєї країни в Україну».

Як повідомлялося, Україна закликає ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї.