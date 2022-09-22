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Литва заборонила мовлення російських та білоруських телеканалів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Литва заборонила мовлення російських та білоруських телеканалів
Литва хоче захистити свій інформаційний простір від Росії
фото: delfi.lt

Литва не хоче більше бачити телепродукцію РФ та Білорусі

Сьогодні, 22 вересня, Литовський Сейм в терміновому порядку ухвалив поправку до закону, що передбачає тимчасову заборону на трансляцію російських та білоруських каналів у країні та розповсюдження їхньої продукції в інтернеті. Про це повідомляє Delfi.

Також заборонено розповсюдження радіо- та телепрограм, які прямо або опосередковано фінансуються чи контролюються державними структурами Росії та Білорусі. «Сьогодні не може бути жодних сумнівів у тому, що ми маємо захистити свій інформаційний простір», – заявив голова Комітету Сейму з культури Вітаутас Юозапайтіс,  який подав проєкт поправки до закону про громадську інформацію.

Нагадаємо, прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що порятунок громадян Росії від мобілізації не є обов’язком Литви та інших сусідніх країн. Шимоніте зазначила, що ситуацію кожного росіянина, який проситиме про в'їзд до Литви, розглядатимуть окремо. «Порятунок усіх громадян Росії від мобілізації, напевно, не входить до обов'язків Литви та інших сусідніх країн», – сказала прем'єр.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа закликав створити спеціальний трибунал для розгляду воєнних злочинів Росії в Україні та виробити ефективний механізм компенсації жертвам війни. 

Теги: росія радіо Литва президент трибунал

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