Мобілізація у РФ: Литва та Латвія не збираються рятувати росіян

Латвія обіцяє запровадити нові візові обмеження для росіян та білорусів

Порятунок громадян Росії від мобілізації не є обов’язком Литви та інших сусідніх країн. Про це заявила прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте, інформує Delfi.

«Війна розпочалася у 2014 році, а це вторгнення розпочалося 24 лютого. Все ж у людей було достатньо часу, щоб визначитися, яка їхня позиція щодо війни. Мені було б незрозуміло, якби ми впускали людей з гуманітарних причин лише тому, що для них війна була нормою, поки вони бачили її по телевізору, сидячи на дивані, а стала ненормальною, коли уряд і Шойгу призвали до армії та запропонували фізично взяти в цьому участь», - наголосила вона.

Шимоніте зазначила, що ситуацію кожного росіянина, який проситиме про в'їзд до Литви, розглядатимуть окремо. «Порятунок усіх громадян Росії від мобілізації, напевно, не входить до обов'язків Литви та інших сусідніх країн», - підсумувала прем'єр.

Також Латвія обіцяє запровадити нові візові обмеження для росіян та білорусів. Сейм прибалтійської країни затвердив відповідні поправки до імміграційного закону.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.