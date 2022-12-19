Лукашенко згадав про «голос розуму» і хоче переговорів з ЄС

Лукашенко переконує, що «Росія та Білорусь відкриті для діалогу з іншими державами»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах у Мінську з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про відкритість для діалогу з іншими державами, зокрема й європейськими, повідомляють білоруські ЗМІ.

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«Росія та Білорусь відкриті для діалогу з іншими державами, у тому числі й європейськими. Сподіваюся, що незабаром там прислухаються до голосу розуму і ми перейдемо до конструктивного обговорення як питань спільної безпеки, так і майбутнього світоустрою», – висловив сподівання білоруський диктатор.

Лукашенко переконаний, що навіть пересічний виборець бачить «недоліки» західних обмежень та санкцій проти РФ та Білорусі.

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«Захист демократії та прогресу за допомогою обмежень та військової сили щодо наших держав більше не вражає навіть місцевих виборців (у західних країнах – ред.), які сповна відчули на собі недоліки такої політики», – Лукашенко.

До слова, у Мінську тривають переговори делегацій РФ та Білорусі. Путін з урядовою делегацією прилетів у Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення.