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Лукашенко згадав про «голос розуму» і хоче переговорів з ЄС

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Лукашенко згадав про «голос розуму» і хоче переговорів з ЄС
Лукашенко сподівається на «конструктивного обговорення питань спільної безпеки»
Фото з відкритих джерел

Лукашенко переконує, що «Росія та Білорусь відкриті для діалогу з іншими державами»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах у Мінську з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про відкритість для діалогу з іншими державами, зокрема й європейськими, повідомляють білоруські ЗМІ.

«Росія та Білорусь відкриті для діалогу з іншими державами, у тому числі й європейськими. Сподіваюся, що незабаром там прислухаються до голосу розуму і ми перейдемо до конструктивного обговорення як питань спільної безпеки, так і майбутнього світоустрою», – висловив сподівання білоруський диктатор.

Лукашенко переконаний, що навіть пересічний виборець бачить «недоліки» західних обмежень та санкцій проти РФ та Білорусі.

«Захист демократії та прогресу за допомогою обмежень та військової сили щодо наших держав більше не вражає навіть місцевих виборців (у західних країнах – ред.), які сповна відчули на собі недоліки такої політики», – Лукашенко.

До слова, у Мінську тривають переговори делегацій РФ та Білорусі. Путін з урядовою делегацією прилетів у Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення. 

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Теги: переговори тероризм агресія путін росія Білорусь Олександр Лукашенко війна

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