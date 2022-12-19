Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)

Диктатори обійнялися та поїхали на переговори в одному авто

Сьогодні, 19 грудня, Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко із почестями зустрів російську делегацію в аеропорту Мінська.

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Російського диктатора зустрічали червоною доріжкою. Виходячи з літака, президент країни-агресорки робив дивні рухи – ніби передавав повітряні поцілунки тим, хто його зустрічав.

Путін спробував каравай та отримав у подарунок букет квітів. Згодом російський диктатор кинувся обіймати Лукашенка.

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Прикметно, що на зустріч у Палац Незалежності два диктатори поїхали в одному авто, повідомили російські ЗМІ.

Нагадаємо, напередодні речник Кремля Пєсков назвав «дурними та безпідставними» повідомлення про те, що Путін приїхав до Білорусії, щоб змусити її до участі у війні проти України.

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Нагадаємо, сьогодні Путін з урядовою делегацією прилетів у Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення.

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Це перша за останні три роки поїздка російського диктатора у Білорусь. До цього всі російсько-білоруські зустрічі відбувалися на російській території.