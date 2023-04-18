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Меркель отримала найвищу державну нагороду Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Меркель отримала найвищу державну нагороду Німеччини
Меркель отримала Федеральний хрест із рук президента Франка-Вальтера Штайнмаєра
фото: politico.eu

У своїй півгодинній промові Штайнмайєр назвав Меркель «безпрецедентним політиком»

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН - Федеральний хрест Ордену За заслуги. До неї цієї нагороди відзначалися лише два колишні глави урядів, повідомляє Politico.

Як зазначається, Меркель отримала Федеральний хрест із рук президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. У своїй півгодинній промові Штайнмайєр назвав Меркель «безпрецедентним політиком», який успішно провів Німеччину через важкі часи, зокрема фінансову кризу 2008 року та кризу біженців 2015-го.

Сама ексканцлер виступала лише п'ять хвилин, подякувавши за запрошення та нагороду, а також висловивши впевненість у тому, що існує хороша сторона політики.

Водночас деякі однопартійці Меркель з блоку ХДС/ХСС, жодного з яких не запросили на церемонію нагородження, висловили невдоволення тим, що екс-канцлер отримала нагороду настільки швидко після виходу з політики, ще й на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

 Так, топ-функціонер ХДС Андреас Реддер назвав нагородження Меркель Федеральним хрестом через півтора роки після завершення її канцлерства "помилкою", назвавши її позицію щодо Росії однією з найгірших зовнішньополітичних помилок ФРН.

 Багаторічний міністр фінансів в урядах Меркель Вольфганг Шойбле також висловив застереження, що поки що рано оцінювати, чи варто зараховувати її до переліку "великих" канцлерів Німеччини.

Нагадаємо, голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вважає, що  рішення, ухвалені колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, призвели до повномасштабної війни РФ на території України.

Теги: Німеччина міністр Ангела Меркель Штайнмайєр хрест

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