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Війна в Україні: Бундестаг поклав відповідальність на Меркель

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна в Україні: Бундестаг поклав відповідальність на Меркель
фото з відкритих джерел

У 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вважає, що  рішення, ухвалені колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, призвели до повномасштабної війни РФ на території України. Таку думку Штрак-Ціммерманн висловила в інтерв’ю німецьким телеканалам RTL та n-tv.

Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії.

За словами чиновниці, те, що українці не вступили до НАТО, «було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час».

Штрак-Ціммерманн також вважає, що після повномасштабного нападу Росії Німеччина повинна була стати на бік України і підтримати її зброєю. Але доведеться «переписати історію Ангели Меркель, особливо історію останніх кількох років і повних прорахунків».

Коментуючи перспективи конфлікту, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони припустила, що він навряд чи буде тривати так само довго, як Перша або Друга світові війни. Водночас, додала вона, президент РФ Владімір Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України.

Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ «одного дня».

Раніше Меркель розповіла, чим закінчиться війна.

Нагадаємо, розпочалася 373-я доба російського широкомасштабного вторгнення. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. 

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Теги: Ангела Меркель українці Бундестаг Франція путін війна Німеччина президент

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