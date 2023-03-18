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Молдова на боці України: Санду запевнила у підтримці

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Молдова на боці України: Санду запевнила у підтримці
фото: www.5.ua

Мая Санду наголосила, що Молдова підтримує Україну у повномасштабній війні Росії

Президентка Мая Санду заявила, що Молдова ніколи не буде на боці вбивць. Про це вона розповіла в інтерв’ю Moldova 1.

«Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни», – наголосила президентка Молдови. 

Мая Санду заявила, що Кишинів казав про спроби Росії втрутитися у внутрішні справи Молдови, а також про намагання повалити конституційний лад у країні. Також вона наголосила, що ці спроби супроводжувала пропаганда та маніпуляції з боку Москви.

«Я знаю, що Росія намагається вплутатися у внутрішні справи Республіки Молдова. Ми знали про пропаганду і дезінформацію, говорили і намагалися захиститися. Але в той момент, коли ми мали переконливі докази того, що в Кишиневі намагаються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова, ми вийшли і публічно виступили, щоб наші люди знали, хто наші друзі, а хто наші вороги», – йдеться у заяві президентки.

За словами Маї, ресурси, необхідні Молдові для розвитку надають Румунія, країни ЄС, США та Японія. Санду зазначає, що жодної копійки з Кремля не надійшло на ремонт дитячих садків, шкіл та лікарень. 

«Ось звідки походить шантаж і війна», – додала президентка.

Нагадаємо, що нещодавно у Молдові прихильники проросійської партії заблокували дороги.

Теги: росія пропаганда Молдова війна партії ремонт шантаж

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