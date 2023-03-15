У Молдові прихильники проросійської партії блокували дороги (відео)

Протестувальники заблокували дороги місцевого та регіонального значення

15 березня у Молдові «Рух для народу», організатором якої є проросійська партія «Шор», влаштувала блокаду доріг. Про це повідомляє NewsMaker.

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У телеграм-каналах партії «Шор» з’явилися відео, на яких видно, як учасники протесту перекривають дороги, скандуючи гасла проти президентки Молдови Маї Санду та її партії PAS. Протестувальники вимагають від уряду сплатити комунальні рахунки за три місяці зими.

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Такі мітинги відбуваються у багатьох населених пунктах Молдови, таких як: Глодяни, Бричани, Флорешти, Шолданешти та інші. Також зазначають, що у протестах беруть участь як депутати партії, так і місцеві обранці цієї політсили.

«Через негідне ставлення голови кабінету міністрів акція блокування доріг триває і сьогодні. А завтра, 16 березня, ми зберемося в парламенті об 11:00, щоб вимагати затвердження законодавчих ініціатив, які дозволять реалізувати очікування понад 713 тисяч громадян, які підписали ініціативу „Руху за народ" про повну оплату рахунків», – йдеться у заяві партії «Шор».

12 березня за підтримки цієї партії відбувся протест у центрі Кишинева. У цій акції, за даними поліції, взяли участь понад 2100 осіб. Протестувальники уклали резолюцію, у якій від Маї Санду та її партії PAS вимагається оплата комунальних рахунків громадян за три місяці зими.

Президентка та її уряд повинні були виконати умови до 13.00 13 березня. Протестувальники відповіли на невиконання умов акцією, під час якої вони блокували дороги.

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Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони Молдови заявив про те, що Росія, на його думку, веде проти Молдови гібридну війну.