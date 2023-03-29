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МЗС Швеції викликало посла Росії на розмову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МЗС Швеції викликало посла Росії на розмову
фото з відкритих джерел

Віктор Татарінцев погрожував Швеції через вступ до НАТО

Після погроз посла Росії в Стокгольмі Віктора Татарінцева, Міністерство закордонних справ Швеції викликало дипломата на розмову. Про це повідомляє шведський телеканал SVT.

Приводом для рішення МЗС став пост, опублікований російським посольством у вівторок ввечері. У ньому йдеться про можливі негативні наслідки вступу Швеції до НАТО.

У дописі, серед іншого, сказано, що «нові члени ворожого блоку стануть легітимною мішенню для російських заходів у відповідь, в тому числі військових».

«Міністерство закордонних справ викличе російського посла, щоб він чітко висловився проти цієї очевидної спроби впливу», – повідомив міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом.

Міністр додав, що політику безпеки Швеції визначає Швеція і ніхто інший.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом з Фінляндією, але поки заявку не ратифікували Угорщина і Туреччина. Наразі невідомо, коли дві держави можуть це зробити.

Нагадаємо, 23 березня, парламент Швеції проголосував за вступ до НАТО. Утім, для остаточного приєднання до Альянсу потрібне схвалення ще двох країн. Згодом офіційна Туреччина повідомила, що буде готова переглянути заявку Швеції на вступ до НАТО після 1 червня, коли у Стокгольмі наберуть чинності антитерористичні закони.

Теги: Туреччина Швеція міністр Угорщина парламент НАТО

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