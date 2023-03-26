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Туреччина розповіла, коли ратифікує заявку Швеції на членство в НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Туреччина розповіла, коли ратифікує заявку Швеції на членство в НАТО
Ібрагім Калін
фото: Anadolu Agency

Для приєднання до Альянсу Стокгольм має виконати всі турецькі вимоги

Туреччина буде готова переглянути заявку Швеції на вступ до НАТО після 1 червня, коли у Стокгольмі наберуть чинності антитерористичні закони. Про це заявив радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін, передає NTV.

«З нашої точки зору, немає жодних перешкод для членства Фінляндії в НАТО. Фінляндія завжди була конструктивною», – сказав посадовець.

За його словами, Фінляндія зайняла більш прозору та конструктивну позицію щодо турецьких вимог. У результаті турецької оцінки країна визнали доречним схвалення заявки Фінляндії на вступ до НАТО.

«Двері для Швеції не закриті повністю. Закон про боротьбу з тероризмом у Швеції набуде чинності 1 червня. Коли вони завершать це, ми оцінимо процес, коли побачимо, що було вжито заходів для розв'язання наших проблем безпеки. Ми не проти розширення НАТО в принципі», – зауважив радник президента Туреччини.

Зазначимо, що протоколи про входження Фінляндії та Швеції до НАТО ратифікували вже 28 країн. Туреччина та Угорщина ще не закінчили цей процес.

Нагадаємо, що радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана роз'яснив, чому його країна блокує вступ Швеції до НАТО. Він пригадав декілька критичних цитат шведських урядовців на адресу Угорщини.

До слова, президент Туреччини висловив сподівання, що заявку Фінляндії буде затверджено парламентом до початку травневих виборів у Туреччині, а от щодо Швеції є умови.

Як повідомлялося, парламент Швеції проголосував за вступ до НАТО. Утім, для остаточного приєднання до Альянсу потрібне схвалення ще двох країн.

Теги: закон Туреччина НАТО Швеція

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