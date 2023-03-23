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Парламент Швеції схвалив приєднання до НАТО, однак про вступ говорити зарано

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Парламент Швеції схвалив приєднання до НАТО, однак про вступ говорити зарано
фото з відкритих джерел

Туреччина та Угорщина досі не ратифікували заявку країни про вступ

Парламент Швеції проголосував за вступ до НАТО. Утім, для остаточного приєднання до Альянсу потрібне схвалення ще двох країн. Про це повідомляє SVT Nyheter.

Зазначається, що Швеція досі не може приєднатися до Альянсу, адже Туреччина та Угорщина ще не ратифікували її заявку про вступ. Решта 28 країн-членів НАТО вже схвалили приєднання Швеції.

Як вказує медіа, за вступ до НАТО проголосували 269 депутатів, проти – 37, а утрималися – 43. 

Проти проголосували «Партія зелених» і «Ліва партія». Вони висували контрпропозицію з вимогою посилити заборону на розміщення ядерної зброї на території Швеції, проте парламент її відхилив.

Міністр закордонних справ країни Тобіас Біллстрьом під час дебатів наголосив, що членство у НАТО є найкращим способом забезпечити безпеку Швеції.

«Сильна підтримка Риксдагу (парламенту Швеції – ред.) та громадської думки є важливою», – зазначив він.

Водночас міністр оборони Пол Йонссон привітав рішення парламенту та назвав його історичною подією.

«Це сприятиме підвищенню стабільності та безпеки в нашій частині Європи, і це абсолютно необхідно», – підкреслив посадовець. 

Нагадаємо, що протоколи про входження Фінляндії та Швеції до НАТО ратифікували вже 28 країн. Туреччина та Угорщина ще не закінчили цей процес.

До слова, президент Туреччини висловив сподівання, що заявку Фінляндії буде затверджено парламентом до початку травневих виборів у Туреччині.

Щодо Швеції, президент Ердоган висунув умови: «Анкара передала Стокгольму список зі 120 терористів. Без видачі цих злочинців Туреччини, позитивне ставлення до заявки НАТО неможливе. Питання боротьби з тероризмом – «червона лінія» для Туреччини».

Теги: Туреччина Швеція парламент НАТО Угорщина

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