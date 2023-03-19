НАТО хоче розмістити до 300 тисяч солдатів на кордоні з Росією – Politico

Північноатлантичний альянс хоче посилити угруповання на східному кордоні з Росією

Для того, щоб розмістити до 300 тисяч солдатів на кордоні з Росією, НАТО потрібно переконати окремі країни передати військових, провести навчання, покращити інфраструктури, а також надати багато зброї та обладнання. Про це заявляє Politico.

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Один з високопосадовців Альянсу зазначив, що, на його думку, є необхідність у збільшенні кількості військ, які перебувають у стані готовності, для протистояння з Росією.

У виданні зазначають, що країни вже стурбовані власними запасами боєприпасів, а в України є гостра потреба у більшій кількості снарядів і зброї від союзників. Через це існує ризик, що не всі союзники по НАТО виконають свої обіцянки зробити внесок у нові плани Альянсу.

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Експомічник генсекретаря НАТО з питань оборонної політики та планування сил Генріх Браусс заявив, що є декілька рівнів «готовності». Перший рівень може складатися зі 100 тисяч військових, які готові до перекидання за десять днів. Солдат для цього рівня можна сформувати з Польщі, Норвегії та країн Балтії.

Другий ешелон військ, у такому випадку, був би спрямований на підтримку першого рівня. Він розгортався б повільніше: протягом 10-30 днів. За словами Генріха Браусса, другий рівень можна було б набрати з таких країн, як Німеччина.

Politico пише, що для досягнення цієї мети, країнам Альянсу доведеться активізувати зусилля щодо призову, збільшення оборонного бюджету та закупівлі нового озброєння.

«Все це дуже складно», – заявив екскомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. Він вказав на потребу полігонів у боєприпасах, а також на підтримці кваліфікації бійців. «Це, очевидно, потребує часу, і також це дорого», – підсумував Годжес.

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Нагадаємо, що нещодавно Туреччина назвала свої умови кандидатам на вступ до НАТО: Фінляндії та Швеції.