Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія йде у НАТО, а Швеція – на паузі. Туреччина озвучила свої умови кандидатам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фінляндія йде у НАТО, а Швеція – на паузі. Туреччина озвучила свої умови кандидатам
Зустріч між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та Президентом Фінляндії Саулі Нііністе
фото:www.aa.com.tr

Ердоган сподівається на ратифікацію заявки Фінляндії у парламенті до виборів у Туреччині, що відбудуться 14 травня 2023 року

Туреччина розпочинає процес затвердження заявки Фінляндії до НАТО. Питання буде розглянуте у турецькому парламенті. Про це заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган на спільній прес-конференції з фінським колегою Саулі Ніїністе в п'ятницю в Анкарі. Про це пише видання Аnadolu

Він наголосив, що Туреччина завжди підтримувала політику «відчинених дверей» НАТО.

За його словами, Фінляндія зробила «щирі та конкретні кроки» щодо усунення стурбованості Анкари у сфері безпеки». «Рішення про окремий розгляд заявок до НАТО було прийнято у світлі відсутності у Фінляндії акцій посібників терористів, чого не скажеш про Швецію», – сказав Ердоган.

Що стосується заявки Стокгольма на вступ до військово-політичного блоку, президент Туреччини заявив, що переговори зі Швецією щодо заявки до НАТО продовжаться у світлі принципів Альянсу і з урахуванням ставлення Анкари до теми боротьби з тероризмом.

«Анкара передала Стокгольму список із 120 терористів. Без видачі цих злочинців Туреччини, позитивне ставлення до заявки НАТО неможливе. Питання боротьби з тероризмом – «червона лінія» для Туреччини. Ставлення Анкари до заявки Стокгольма визначать конкретні кроки шведської сторони», – пояснив Ердоган.

Президент наголосив, що Анкара сповнена рішучості усунути загрозу тероризму в регіоні, раз і назавжди закривши цю тему для майбутнього Туреччини.

Ердоган висловив сподівання, що заявку Фінляндії до НАТО буде затверджено парламентом до травневих виборів у Туреччині.

«Впевнений, що Фінляндія в лавах НАТО зробить вагомий внесок у глобальну безпеку та стабільність», – сказав президент Туреччини.

Політик зазначив далі, що Туреччина вважає значущою позицію Фінляндії щодо підтримки кандидатури Анкари на повноправне членство в ЄС.

Турецький лідер нагадав, що дивідносини між двома країнами були встановлені ще в 1924 році, і відтоді лише зміцнювалися, наочним прикладом чому стала підтримка, надана Фінляндією Туреччини на тлі лютневих землетрусів.

Ердоган також наголосив на значущості розвитку економічних зв'язків з Фінляндією. Політик повідомив, що товарообіг між Туреччиною та Фінляндією за підсумками 2022 року сягнув 2 млрд доларів. «Наша мета довести цей показник на початковому етапі до 3 млрд. доларів, а потім і до 5 млрд. доларів», – зазначив лідер Туреччини. Політик повідомив, що обговорив із Ніїністе і тему кризи навколо України.

Саулі Ніїністе назвав рішення Анкари про підтримку заявки Гельсінкі на вступ до НАТО «важливою новиною для всіх жителів Фінляндії». «Ми дуже вдячні вам», – сказав президент, звертаючись до Ердогана.

Президент Туреччини пізніше  провів  телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Він озвучив позицію Анкари з цього питання, наголосивши на необхідності вжити кроків щодо усунення законних побоювань Туреччини у сфері безпеки. Просування у процесі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО неможливе без практичних кроків щодо усунення стурбованості Анкари та письмових зобов'язань щодо перегляду парадигми підходів скандинавських країн до боротьби з тероризмом та оборонно-промислової співпраці, заявив Ердоган.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці країни стануть членами НАТО, як тільки всі держави-члени організації ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн НАТО лише Туреччина та Угорщина поки не ратифікували членство Швеції та Фінляндії. Раніше в березні парламент Угорщини переніс голосування щодо ратифікації членства Швеції та Фінляндії в альянсі, тепер воно має відбутися наприкінці березня

Нагадаємо, раніше Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, говорячи про можливий вступ Фінляндії до НАТО, заявив, що Анкара дотримується існуючої процедури щодо вступу нових країн до НАТО.

Читайте також:

Теги: Туреччина Швеція Фінляндія Угорщина Анкара президент парламент переговори НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
16 березня, 14:19
Винищувач F/A-18 Hornet
Фінляндія може надати Україні винищувачі, але є умова
10 березня, 22:23
Петр Павел, новообраний президент Чехії та генерал у відставці
Президент Чехії має намір відвідати Україну
5 березня, 05:54
Джо Байдена прооперовано: що сталося
Джо Байдена прооперовано: що сталося
3 березня, 23:01
Поки країна оговтується від землетрусів, президент Туреччини поспішає на вибори
Ердоган повідомив, коли відбудуться вибори президента Туреччини
1 березня, 17:13
у Фінляндії тестову ділянку паркану на кордоні з Росією завершать уже у червні
Ще одна країна розпочала будівництво паркану на кордоні з Росією
28 лютого, 15:13
Політики обговорять поточні зусилля щодо підтримки України
Візит Шольца у Вашингтон: Білий дім озвучив центральну тему
28 лютого, 09:11
Прем’єр-міністр Іспанії також акцентував, що допомога, яку Іспанія надає Україні, спрямована на те, щоб захистити Україну від РФ
Іспанія обіцяє Україні десяток танків Leopard, а щодо літаків ще роздумує
23 лютого, 17:03
Блинкен отказался уточнять, о какой именно помощи идет речь
Китай серьезно обдумывает поставки летальной военной помощи РФ – Блинкен
19 лютого, 21:31

Політика

Росія у відповідь на санкції Британії збільшила список своїх ворогів
Росія у відповідь на санкції Британії збільшила список своїх ворогів
Фінляндія йде у НАТО, а Швеція – на паузі. Туреччина озвучила свої умови кандидатам
Фінляндія йде у НАТО, а Швеція – на паузі. Туреччина озвучила свої умови кандидатам
Мирний план Китаю. Штайнмаєр оцінив майбутній візит Сі Цзіньпіна до Москви
Мирний план Китаю. Штайнмаєр оцінив майбутній візит Сі Цзіньпіна до Москви
У Держдумі хочуть визнати суд у Гаазі екстремістською організацією
У Держдумі хочуть визнати суд у Гаазі екстремістською організацією
Клімкін: У китайців є важелі впливу на Путіна
Клімкін: У китайців є важелі впливу на Путіна
Чи може суд Гааги розглядати справу проти Путіна без його арешту: роз’яснення спікера
Чи може суд Гааги розглядати справу проти Путіна без його арешту: роз’яснення спікера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
42K
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
30K
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні
26K
Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви
25K
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
18K
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
16 березня, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
16 березня, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
16 березня, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
16 березня, 06:27

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту