«Отправим на фронт резиновые изделия». Пропагандисти РФ вигадали дивний метод перемоги
Рупор Кремля Соловйов закликав використовувати на фронті надувні танки та гаубиці
Один з головних рупорів Кремля Володимир Соловйов вигадав дивний метод перемоги російських окупантів у війні проти України. Пропагандист закликав використовувати на фронті надувні танки та гаубиці. Про це повідомляється в Телеграм-каналі пропагандиста.
Соловйов долучився до дуже серйозних вимог військового забезпечення РФ.
«Зараз нам потрібні надувні танки, «Панцирі» та гаубиці у промислових масштабах. Коштують наші макети копійки, а користь від них величезна. Може, все-таки відкриємо склади і відправимо на фронт наші гумові вироби?», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, про такі надувні макети техніки інформація раніше неодноразово з’являлась у російських ЗМІ.
До слова, раніше в ефірі програми Володимира Соловйова прозвучали традиційні заклики до ескалації війни проти України. Цього разу гості в студії почали вимагати офіційного створення загороджувальних загонів, які б розстрілювали дезертирів та «піднімали бойовий дух війська».
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