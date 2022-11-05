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«Отправим на фронт резиновые изделия». Пропагандисти РФ вигадали дивний метод перемоги

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Отправим на фронт резиновые изделия». Пропагандисти РФ вигадали дивний метод перемоги
Соловйов закликав використовувати надувні танки
фото: Ігор Вороневич

Рупор Кремля Соловйов закликав використовувати на фронті надувні танки та гаубиці

Один з головних рупорів Кремля Володимир Соловйов вигадав дивний метод перемоги російських окупантів у війні проти України. Пропагандист закликав використовувати на фронті надувні танки та гаубиці. Про це повідомляється в Телеграм-каналі пропагандиста.

Соловйов долучився до дуже серйозних вимог військового забезпечення РФ.

«Зараз нам потрібні надувні танки, «Панцирі» та гаубиці у промислових масштабах. Коштують наші макети копійки, а користь від них величезна. Може, все-таки відкриємо склади і відправимо на фронт наші гумові вироби?», – йдеться у повідомленні.

«Отправим на фронт резиновые изделия». Пропагандисти РФ вигадали дивний метод перемоги фото 1

Зазначимо, про такі надувні макети техніки інформація раніше неодноразово з’являлась у російських ЗМІ.

До слова, раніше в ефірі програми Володимира Соловйова прозвучали традиційні заклики до ескалації війни проти України. Цього разу гості в студії почали вимагати офіційного створення загороджувальних загонів, які б розстрілювали дезертирів та «піднімали бойовий дух війська».

Теги: пропагандист танки фронт війна

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