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Соловйов знайшов винного у катастрофі в Єйську

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Соловйов знайшов винного у катастрофі в Єйську
Соловйов у авіа катастрофі звинуватив будинок у Єйську
фото з відкритих джерел

Рупор Кремля звинуватив у катастрофі багатоповерхівку, на яку впав літак

Один з головних рупорів Кремля Володимир Соловйов озвучив ще одну версію авіакатастрофи в Ейську та звинуватив в аварії будинок, в який врізався військовий літак. Про це Соловйов сказав у своїй пропагандистській програмі.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1. Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Натомість головний телепропагандист РФ звинуватив у аварії багатоповерхівку.

«Запитання не до них. А питання, чому це взагалі сталося? Так. Я розумію, що аварія може статися з будь-яким літаком. І там багато інформації про те, чому звалився літак, як звалився літак. Але, давайте поставимо просте питання «А чому взагалі на шляху зльоту опинився житловий будинок?», – заявив Соловйов.

Як повідомлялося, у російському місті Єйськ Краснодарського краю 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.

Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.

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Теги: Міноборони літак аварія будинок

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