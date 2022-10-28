Соловйов і Скабеєва мають бути покарані. Ініціатори «Трибуналу для Путіна» про журналістику на війні

Ініціатори «Трибуналу для Путіна» стали спікерами вебінару НСЖУ

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) 27 жовтня провела вебінар «Фіксація та реагування на випадки порушення прав журналістів під час війни». Головними спікерами заходу стали виконавча директорка Центру громадянських свобод, відзначеного цьогоріч Нобелівською премією миру, Олександра Романцова та керівник департаменту документування воєнних злочинів Української Гельсинської спілки з прав людини Сергій Мовчан.

Як повідомляють у пресслужбі НСЖУ, попри технічні проблеми, викликані відключенням електрики в столиці й повітряними тривогами в різних містах України, вебінар став важливою освітньою і професійною подією в житті української журналістської спільноти, зібравши майже 80 учасників – журналістів, викладачів та студентів кафедр журналістики українських закладів вищої освіти, – зацікавлених темою справедливості у притягненні Росії до відповідальності за воєнні злочини проти працівників ЗМІ.

Як наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко, організації, які представляють Олександра Романцова і Сергій Мовчан, виступили зі спільною ініціативою «Трибунал для Путіна».

«Нещодавнє відзначення українських правозахисників на глобальному рівні, здобуття Нобелівської премії миру – найвища відзнака для правозахисників і заохочення їхньої достойної команди до нових добрих справ і досягнення справедливості, на яке ви зорієнтовані», – сказав він.

Томіленко розповів про діяльність НСЖУ, спрямовану на фіксацію та реагування на випадки порушення прав журналістів, на допомогу тим колегам, які опинилися в біді, яких було евакуйовано з небезпечних регіонів України. Він зазначив, що вебінар також покликаний допомогти їм.

Олександра Романцова нагадала, що «журналістська діяльність – це критичне подання суспільно значущої інформації». Медійники несуть інформацію, яка дає можливість людям ухвалювати свідомі рішення. За даними ООН, люди в Україні вважають, що найкраще захистити їхні права можуть саме журналісти.

«Разом з тим варто сказати, що пропагандисти на кшталт Скабєєвої і Соловйова, які несуть людям однобоку позицію, до журналістики ніякого відношення не мають. Вони паплюжать славне звання журналіста й мають бути засудженими та понести заслужене покарання», – переконана Романцова.

Громадська діячка також розповіла про різні аспекти правопорушень при перешкоджанні в журналістській діяльності під час запровадження воєнного стану в нашій країні, а також про воєнні злочини на тимчасово окупованій території, при будь-якому контакті з агресором. При цьому наголосила, що в правозахисних документах ООН і в Європейській конвенції з прав людини є пункти, що окремо захищають журналістську діяльність.

Керівник департаменту документування воєнних злочинів Української Гельсінської спілки з прав людини Сергій Мовчан зі свого боку детально роз’яснив, як треба готувати і пересилати матеріали з доказами злочинів проти журналістів, що саме треба врахувати в кожній ситуації, щоб ці матеріали стали незаперечними доказами при розгляді відповідними міжнародними органами. Говорив і про те, які документи підтверджують той факт, що матеріали взяті правоохоронними органами до розгляду.

Йшлося під час вебінару і про таке актуальне на сьогодні питання як звинувачення окремих журналістів у колабораціонізмі. Учасники дискусії говорили, що до кожного випадку праці журналістів у ЗМІ окупанта треба підходити індивідуально.

«Національна спілка журналістів України перебуває в комунікації з Міжнародною федерацією журналістів, європейськими спілками журналістів. Отже ми можемо ініціювати діяльність об’єктивної сторони міжнародного рівня для фіксації злочинних фактів діяльності окупаційної політики, що здійснює Союз журналістів Росії», – зазначив Сергій Томіленко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що щонайменше 39 медійників стали жертвами масованої російської агресії в Україні. За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих – вісім журналістів, які виконували професійні обов’язки; 13 медійників – цивільних жертв; 18 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.