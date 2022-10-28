Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Соловйов і Скабеєва мають бути покарані. Ініціатори «Трибуналу для Путіна» про журналістику на війні

Надія Клочко
glavcom.ua
Соловйов і Скабеєва мають бути покарані. Ініціатори «Трибуналу для Путіна» про журналістику на війні

Ініціатори «Трибуналу для Путіна» стали спікерами вебінару НСЖУ

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) 27 жовтня провела вебінар «Фіксація та реагування на випадки порушення прав журналістів під час війни». Головними спікерами заходу стали виконавча директорка Центру громадянських свобод, відзначеного цьогоріч Нобелівською премією миру, Олександра Романцова та керівник департаменту документування воєнних злочинів Української Гельсинської спілки з прав людини Сергій Мовчан.

Як повідомляють у пресслужбі НСЖУ, попри технічні проблеми, викликані відключенням електрики в столиці й повітряними тривогами в різних містах України, вебінар став важливою освітньою і професійною подією в житті української журналістської спільноти, зібравши майже 80 учасників – журналістів, викладачів та студентів кафедр журналістики українських закладів вищої освіти, – зацікавлених темою справедливості у притягненні Росії до відповідальності за воєнні злочини проти працівників ЗМІ.

Як наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко, організації, які представляють Олександра Романцова і Сергій Мовчан, виступили зі спільною ініціативою «Трибунал для Путіна».

«Нещодавнє відзначення українських правозахисників на глобальному рівні, здобуття Нобелівської премії миру – найвища відзнака для правозахисників і заохочення їхньої достойної команди до нових добрих справ і досягнення справедливості, на яке ви зорієнтовані», – сказав він.

Томіленко розповів про діяльність НСЖУ, спрямовану на фіксацію та реагування на випадки порушення прав журналістів, на допомогу тим колегам, які опинилися в біді, яких було евакуйовано з небезпечних регіонів України. Він зазначив, що вебінар також покликаний допомогти їм.

Олександра Романцова нагадала, що «журналістська діяльність – це критичне подання суспільно значущої інформації». Медійники несуть інформацію, яка дає можливість людям ухвалювати свідомі рішення. За даними ООН, люди в Україні вважають, що найкраще захистити їхні права можуть саме журналісти.

«Разом з тим варто сказати, що пропагандисти на кшталт Скабєєвої і Соловйова, які несуть людям однобоку позицію, до журналістики ніякого відношення не мають. Вони паплюжать славне звання журналіста й мають бути засудженими та понести заслужене покарання», – переконана Романцова.

Соловйов і Скабеєва мають бути покарані. Ініціатори «Трибуналу для Путіна» про журналістику на війні фото 1

Громадська діячка також розповіла про різні аспекти правопорушень при перешкоджанні в журналістській діяльності під час запровадження воєнного стану в нашій країні, а також про воєнні злочини на тимчасово окупованій території, при будь-якому контакті з агресором. При цьому наголосила, що в правозахисних документах ООН і в Європейській конвенції з прав людини є пункти, що окремо захищають журналістську діяльність.

Керівник департаменту документування воєнних злочинів Української Гельсінської спілки з прав людини Сергій Мовчан зі свого боку детально роз’яснив, як треба готувати і пересилати матеріали з доказами злочинів проти журналістів, що саме треба врахувати в кожній ситуації, щоб ці матеріали стали незаперечними доказами при розгляді відповідними міжнародними органами. Говорив і про те, які документи підтверджують той факт, що матеріали взяті правоохоронними органами до розгляду.

Йшлося під час вебінару і про таке актуальне на сьогодні питання як звинувачення окремих журналістів у колабораціонізмі. Учасники дискусії говорили, що до кожного випадку праці журналістів у ЗМІ окупанта треба підходити індивідуально.

«Національна спілка журналістів України перебуває в комунікації з Міжнародною федерацією журналістів, європейськими спілками журналістів. Отже ми можемо ініціювати діяльність об’єктивної сторони міжнародного рівня для фіксації злочинних фактів діяльності окупаційної політики, що здійснює Союз журналістів Росії», – зазначив Сергій Томіленко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що щонайменше 39 медійників стали жертвами масованої російської агресії в Україні. За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих – вісім журналістів, які виконували професійні обов’язки; 13 медійників – цивільних жертв; 18 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України. 

Теги: пропаганда НСЖУ журналіст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада не згодна миритися навіть зі слабкими паростками журналістського вільнодумства 
У РФ студентів-журналістів вчитимуть працювати на війні, якої офіційно немає 
Сьогодні, 13:20
Журналістку кримськотатарського телеканалу ATR затримали учора в аеропорту Стамбула
Міжнародний скандал. Туреччина за запитом РФ затримала кримськотатарську журналістку
Сьогодні, 14:39
У депутатки Безуглої є питання до роботи журналістки Влащенко
Проросійські журналісти в етері телемарафону. «Слуга» Безугла звернулася до СБУ
18 жовтня, 18:18

Суспільство

Соловйов і Скабеєва мають бути покарані. Ініціатори «Трибуналу для Путіна» про журналістику на війні
Соловйов і Скабеєва мають бути покарані. Ініціатори «Трибуналу для Путіна» про журналістику на війні
Андрющенко повідомив, хто відповідальний за викрадення дітей з окупованого Маріуполя
Андрющенко повідомив, хто відповідальний за викрадення дітей з окупованого Маріуполя
На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандистка
На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандистка
Батька вбив російський снаряд. Історія двох дітей, які дивом вижили на Донеччині
Батька вбив російський снаряд. Історія двох дітей, які дивом вижили на Донеччині
За кавою та без краваток. Посол Німеччини в Косові зустрівся з українськими журналістами
За кавою та без краваток. Посол Німеччини в Косові зустрівся з українськими журналістами
«Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів
«Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
27K
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
22K
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
14K
Путін порахував втрати України у війні 
13K
28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9638
«Промова Путіна вкладається у два слова». Банкова відреагувала на виступ диктатора

Новини

ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту