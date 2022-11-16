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Падіння ракети у Польщі: Столтенберг назвав винних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння ракети у Польщі: Столтенберг назвав винних
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО: «Росія несе кінцеву відповідальність, продовжуючи свою незаконну війну проти України»

На території Польщі вчора, 15 листопада, ймовірно впала ракета української ППО. Але відповідальність за інцидент несе Москва. Про це заявив секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters .

«Поясню, це не провина України. Росія несе кінцеву відповідальність, продовжуючи свою незаконну війну проти України», – сказав він.

За словами Столтенберга, розслідування вибуху в Польщі продовжується, але попередній аналіз «припускає, що інцидент, ймовірно, був викликаний ракетою української ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет».

Він додав, що «немає жодних вказівок» на те, що ракета стала результатом навмисної атаки або Росія готує наступальні військові дії проти НАТО.

Нагадаємо, 15 листопада в другій половині дня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

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Теги: розслідування військові Москва ракета НАТО росія

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