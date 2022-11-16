Падіння ракети на території Польщі: реакція лідерів країн та всі версії

Наразі Польщі веде розслідування щодо походження ракети, яка впала учора на території країни

15 листопада в другій половині дня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки. Засідання відбудеться о 12:00.

Реакція світу

Президент України Зеленський закликав світову спільноту до дій і запевнив, що Україна завжди підтримає польський народ.

«Терор Росії не обмежується лише нашими державними кордонами – російські ракети вдарили по Польщі. Це російський ракетний удар по колективній безпеці, це дуже суттєва ескалація! І я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам: Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас із вами – немає», – зазначив Зеленський.

МЗС Естонії заявило про солідарність із Польщею.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Останні новини з Польщі викликають неабияке занепокоєння. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею», – йдеться у повідомленні відомства.

Міністр оборони Латвії Пабрікс засудив наслідки російської ракетної атаки та висловив співчуття Польщі.

«Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, що були націлені не лише на українських цивільних, але й приземлилися на території НАТО в Польщі. Латвія повністю солідарна з польськими друзями і засуджує цей злочин», – заявив він.

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що він шокований повідомленнями про вибухи російських ракет на території Польщі.

«Ми – разом з Польщею. Підтримую зв'язок з польською владою, членами Європейської Ради та іншими союзниками», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що наразі тривають всі необхідні перевірки, аби з'ясувати, помилково чи навмисно російська ракета впала у Польщі.

Версії

Президент США Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Як повідомляє Associated Press, троє посадовців із США, які погодилися коментувати лише на умовах анонімності, сказали, що попередні оцінки нібито вказують на те, що це ракета, яку українська ППО випустила для збиття російської.

Водночас варто зауважити, що ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю від посадовця розвідки США про те, що російські ракети у вівторок 15 листопада перетнули кордон Польщі.

Водночас, за даними CNN, літак НАТО, що пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, яка впала в країні. Представник НАТО стверджує, що відповідні дані з радарів передані Альянсу й Польщі.