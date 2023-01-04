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Палата представників США сьогодні вчетверте обиратиме спікера

Олександра Садова
glavcom.ua
Палата представників США сьогодні вчетверте обиратиме спікера
фото з відкритих джерел

Востаннє Палата не обирала спікера під час першого туру голосування в 1923 році

Сьогодні, 4 січня, у Палаті представників США відбудеться четвертий тур голосування за спікера. Про це повідомляє The Associated Press.

У вівторок, 3 січня, у Палаті представників США вперше за 100 років не змогли обрати спікера. Згідно з регламентом, голосування буде триватиме до того часу, поки один з кандидатів не набере достатньої кількості голосів. Тож, четвертий тур голосування за спікера розпочнеться сьогодні, 4 січня, о 12 годині за місцевим часом (о 19 за київським).

«Те, що, як очікувалося, стане днем ​​тріумфу для республіканців у Палаті представників, які увійшли до більшості, перетворилося на хаос у вівторок, оскільки міжпартійна боротьба за те, хто має очолити їх у новому правлінні, завершилася без нічого. Республіканці не змогли обрати спікера після того, як Кевін Маккарті не зміг подолати опозицію правого флангу своєї партії після годинної серії голосувань у перший день нового Конгресу» – пише видання.

Для того, щоб Маккарті обрали спікером, він мав отримати 218 голосів у повному складі Палати представників. Проте, він отримав лише 203 у перших двох турах голосування в перший день, і мав ще гірший результат (202 голоси) у третьому турі. Зазначається, що його обрання не підтримала опозиція у складі 20 законодавців, включно з деякими з найбільш консервативних членів палати.

Кевін Маккарті вів переговори з опозицією, які тривали до вечора понеділка, 2 січня. Члени ультраконсервативної фракції Свободи представили Маккарті свою остаточну пропозицію, яка включала вимоги щодо певних завдань комітету в обмін на їхні голоси. Кевін Маккарті відмовився підкоритися, сказавши, що він зайшов досить далеко, щоб заспокоїти законодавців.

«Протягом останніх двох місяців ми працювали разом як ціла конференція, щоб розробити правила, які надають повноваження всім членам, але ми не наділяємо повноваженнями одних членів перед іншими», – сказав Маккарті журналістам у вівторок, 3 січня, уранці.

Наразі залишається незрозумілим, чи й коли Маккарті подолає поріг, щоб стати наступним спікером Палати представників, пише AP. Поточна кількість республіканців, які пообіцяли підтримати інших кандидатів, становить 20, і деякі підозрюють, що цей список буде збільшуватися. У середу опівдні Палата має розпочати черговий раунд голосування за спікера. Після того, як палата досягне кворуму, кандидатура спікера від кожної партії буде зачитана вголос відповідними лідерами перед поіменним голосуванням для обрання нового спікера.

Без спікера палата не може повноцінно сформуватися, оскільки ця особа фактично виконує функції голови палати та адміністративного керівника установи. Приведення до присяги членів, призначення голів комітетів, участь у судових засіданнях і початок розслідувань щодо нагляду – все це буде відкладено, доки спікера не оберуть та не приведуть до присяги.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, лідер республіканців Кевін Маккарті, який вважається основним кандидатом на посаду спікера Палати представників США, не зміг здобути мінімально необхідної кількості голосів. За нього проголосувало 203 члени Палати представників.

Водночас, представник Демократичної партії Хакім Джеффріс отримав 212 голосів, чого теж недостатньо. Ще 19 голосів отримав республіканець Джим Джордан.

Усі 19 республіканців, які у першому турі проголосували проти кандидатури МакКарті, у другому турі віддали голоси за Джордана. У підсумку після трьох невдалих спроб нижня палата Конгресу взяла перерву. Таким чином, вперше за 100 років, вибори відбудуться в кілька етапів.

Останній раз голосування за спікера проходило в кілька турів у 1923 році, коли спікер Фредерік Хіллетт, штат Массачусетс, переобрався на дев’ятому турі голосування.

Теги: США вибори партії політика

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