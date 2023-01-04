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Палата представників США вперше за сто років провалила голосування за спікера

Альона Боженко
glavcom.ua
Палата представників США вперше за сто років провалила голосування за спікера
Республіканці вперше за 100 років провалили обрання спікера Палати представників
фото із відкритих джерел

Останній раз голосування за спікера Палати представників США проходило в кілька турів у 1923 році

Лідер республіканців Кевін Маккарті, який вважається основним кандидатом на посаду спікера Палати представників США, не зміг здобути мінімально необхідної кількості голосів. Про це повідомляє CNN.

За нього проголосувало 203 члени Палати представників.

Водночас, представник Демократичної партії Хакім Джеффріс отримав 212 голосів, чого теж недостатньо. Ще 19 голосів отримав республіканець Джим Джордан.

Усі 19 республіканців, які у першому турі проголосували проти кандидатури МакКарті, у другому турі віддали голоси за Джордана. У підсумку після трьох невдалих спроб нижня палата Конгресу взяла перерву. Таким чином, вперше за 100 років, вибори відбудуться в кілька етапів.

Останній раз голосування за спікера проходило в кілька турів у 1923 році, коли спікер Фредерік Хіллетт, штат Массачусетс, переобрався на дев’ятому турі голосування.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі йде з посади. Пелосі зробила заяву про відставку під час виступу в Палаті представників, викликавши оплески демократів, хоча багато республіканців вирішили не приходити на захід. Пелосі сказала, що не піде у відставку з Палати представників, а продовжить представляти Сан-Франциско, як вона це робила протягом 35 років.

Теги: вибори партії Ненсі Пелосі США

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