Палата представників США вперше за сто років провалила голосування за спікера

Останній раз голосування за спікера Палати представників США проходило в кілька турів у 1923 році

Лідер республіканців Кевін Маккарті, який вважається основним кандидатом на посаду спікера Палати представників США, не зміг здобути мінімально необхідної кількості голосів. Про це повідомляє CNN.

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За нього проголосувало 203 члени Палати представників.

Водночас, представник Демократичної партії Хакім Джеффріс отримав 212 голосів, чого теж недостатньо. Ще 19 голосів отримав республіканець Джим Джордан.

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Усі 19 республіканців, які у першому турі проголосували проти кандидатури МакКарті, у другому турі віддали голоси за Джордана. У підсумку після трьох невдалих спроб нижня палата Конгресу взяла перерву. Таким чином, вперше за 100 років, вибори відбудуться в кілька етапів.

Останній раз голосування за спікера проходило в кілька турів у 1923 році, коли спікер Фредерік Хіллетт, штат Массачусетс, переобрався на дев’ятому турі голосування.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі йде з посади. Пелосі зробила заяву про відставку під час виступу в Палаті представників, викликавши оплески демократів, хоча багато республіканців вирішили не приходити на захід. Пелосі сказала, що не піде у відставку з Палати представників, а продовжить представляти Сан-Франциско, як вона це робила протягом 35 років.