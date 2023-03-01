Парламент Фінляндії схвалив вступ до НАТО

184 парламентарі висловилися «за»

Сьогодні, 1 березня, парламент Фінляндії більшістю голосів схвалив законопроєкт про вступ країни до НАТО, випливає із трансляції засідання. Про це пише Helsingin Sanomat.

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У голосуванні взяли участь 193 депутати з 200, 184 парламентарі висловилися «за».

Після голосування парламенту законопроект буде спрямований на схвалення президенту країни Саулі Ніїністе.

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На тлі повномасштабної війни Росії в Україні, Швеція та Фінляндія 18 травня вручили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ країн до альянсу. Поки що на це не погодилися дві країни, які входять до складу альянсу – Угорщина та Туреччина. Проте Столтенберг вважає, що вони змінять свою позицію 2023 року.