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Президент Фінляндії розповів, як Путін відреагував на рішення країни вступити в НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Фінляндії розповів, як Путін відреагував на рішення країни вступити в НАТО
Ніїністе розповів, що між ним та російським колегою Путіним відбувся телефонний дзвінок
фото: merkur.de

18 травня Фінляндія подала заявку на вступ до альянсу

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе розповів про реакцію російського диктатора Володимира Путіна на рішення Фінляндії вступити до НАТО. Про це політик заявив в інтерв'ю Merkur.

Ніїністе розповів, що між ним та російським колегою Володимиром Путіним відбувся телефонний дзвінок, під час якого останній спокійно відреагував на рішення Гельсінкі вступати до НАТО. Він припустив, що Путін не побачив у цьому небезпеки для Росії.

На тлі повномасштабної війни Росії в Україні, Швеція та Фінляндія 18 травня вручили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ країн до альянсу. Поки що на це не погодилися дві країни, які входять до складу альянсу – Угорщина та Туреччина. Проте Столтенберг вважає, що вони змінять свою позицію 2023 року.

Також міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що російське вторгнення в Україну викликало підвищений рівень безпеки в Європі, а ядерна риторика Москви послужила ключовим фактором, який спонукав Фінляндію подати заявку на вступ до НАТО. 

Теги: Туреччина Швеція міністр путін Фінляндія Угорщина НАТО

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