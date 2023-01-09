Генсек НАТО заявив, що Швеція та Фінляндія вступлять до Альянсу у 2023 році

Також Столтенберг закликав посилити підтримку України та попередив, що недооцінювання Росії може мати серйозні наслідки для безпеки в північному регіоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив на конференції з безпеки у шведському місті Селені, що очікує вступу Фінляндії та Швеції в Альянс у 2023 році. Про це йдеться на сайті НАТО.

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Столенберг заявив, що у дедалі небезпечнішому світі «ще важливіше, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО».

«Незабаром ми зможемо тепло привітати Швецію та Фінляндію в Альянсі», – сказав очільниу НАТО.

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Також він закликав посилити підтримку України та попередив, що недооцінювання Росії може мати серйозні наслідки для безпеки в північному регіоні.

Нагадаємо, у кінці квітня 2022 року стало відомо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО.

Прем'єр-міністри двох країн заявили раніше, що вони обговорюють це питання, стверджуючи, що вторгнення Росії в Україну змінило «увесь ландшафт безпеки» в Європі та «різко сформувало мислення» у північному регіоні Європи.

У Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо уряди цих країн зважаться на вступ до НАТО. Також Дмитро Медведєв погрожував ядерною зброєю країнам, якщо ті вступлять до Альянсу.

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18 травня 2022 року Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, офіційно запускаючи процедуру, яка завершить десятиліття нейтралітету Фінляндії і близько 200 років нейтралітету Швеції.

У липні минулого року повідомлялося, що Фінляндія та Швеція завершили переговори про вступ у Північноатлантичний альянс (НАТО).

Крім того, Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.