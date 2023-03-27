Парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до НАТО

Зі 199 депутатів угорського парламенту за ратифікацію протоколу висловились 182 парламентарів

Сьогодні, 27 березня, парламент Угорщини після кількох місяців відтермінувань остаточно схвалив вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє «Європейська правда».

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Зі 199 депутатів угорського парламенту за ратифікацію протоколу про членство Фінляндії в НАТО висловились 182 парламентарі, проти проголосували шість. Таким чином, від повноцінного членства Гельсінкі відділяє лише рішення парламенту Туреччини, яке очікується найближчим часом.

Нагадаємо, 23 березня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони про членство країни в НАТО. Це був останній крок ратифікації необхідних документів на національному рівні.

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Як відомо, Фінляндія разом зі Швецією у травні 2022 року відмовились від десятиліть політики нейтралітету, оголосивши про намір вступити до НАТО. Але Туреччина виступила проти швидкої ратифікації протоколів про вступ обох країн, пославшись на їхню недостатню боротьбу з тероризмом.

Раніше Глава МЗС Угорщини Сійярто пояснив, чому країна затягує вступ Фінляндії і Швеції до НАТО.