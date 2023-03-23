Президент Фінляндії підписав закони про вступ до НАТО

Країна все ще очікує на ратифікацію членства в НАТО з боку парламентів Угорщини та Туреччини

Сьогодні, 23 березня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони про членство країни в НАТО. Це був останній крок ратифікації необхідних документів на національному рівні. Про це повідомляє Yle.

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Президент підписав закони під час останнього засідання парламенту Фінляндії.

Процес схвалення документів для Фінляндії завершено. Проте країна все ще очікує на ратифікацію членства в НАТО з боку парламентів Угорщини та Туреччини.

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Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що розпочинає процес затвердження заявки Фінляндії до НАТО. Питання буде розглянуте у турецькому парламенті. Також парламент Угорщини 27 березня проголосує з питання членства Фінляндії в НАТО, проте рішення щодо прийняття до альянсу Швеції ухвалять пізніше, повідомив голова правлячої фракції Мате Кочіш.

Тим часом, Україна подала до Фінляндії запит щодо передачі винищувачів F/A-18 Hornet. Наразі йдеться лише про обговорення можливості надання літаків.