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Президент Фінляндії підписав закони про вступ до НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Фінляндії підписав закони про вступ до НАТО
фото: dw.com

Країна все ще очікує на ратифікацію членства в НАТО з боку парламентів Угорщини та Туреччини

Сьогодні, 23 березня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони про членство країни в НАТО. Це був останній крок ратифікації необхідних документів на національному рівні. Про це повідомляє Yle.

Президент підписав закони під час останнього засідання парламенту Фінляндії.

Процес схвалення документів для Фінляндії завершено. Проте країна все ще очікує на ратифікацію членства в НАТО з боку парламентів Угорщини та Туреччини.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що розпочинає процес затвердження заявки Фінляндії до НАТО. Питання буде розглянуте у турецькому парламенті. Також парламент Угорщини 27 березня проголосує з питання членства Фінляндії в НАТО, проте рішення щодо прийняття до альянсу Швеції ухвалять пізніше, повідомив голова правлячої фракції Мате Кочіш.

Тим часом, Україна подала до Фінляндії запит щодо передачі винищувачів F/A-18 Hornet. Наразі йдеться лише про обговорення можливості надання літаків.

Теги: Україна президент парламент Фінляндія НАТО

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