Глава МЗС Угорщини пояснив, чому країна затягує вступ Фінляндії і Швеції до НАТО

Законодавці від правлячої угорської партії планують голосувати по заявці Фінляндії на вступ до НАТО у понеділок

Парламент Угорщини досі не ратифікував заявки на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, адже країна хоче більшої поваги від політиків цих держав-каднидатів. Про це заявив голова МЗС Петер Сійярто в інтерв'ю Associated Press.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Законодавці від правлячої угорської партії планують голосувати по заявці Фінляндії на вступ до НАТО у понеділок.

Але останніми місяцями «виникло серйозне занепокоєння» щодо Фінляндії та Швеції, «головним чином через дуже неповажну поведінку політичних еліт обох країн по відношенню до Угорщини», – сказав Сійярто.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Угорський дипломат зазначив, що Будапешту набридла критика від цих країн щодо внутрішніх справ Угорщини, зокрема в питаннях демократії і культури.

«Ви знаєте, коли фінські та шведські політики ставлять під сумнів демократичний характер нашої політичної системи, це дійсно неприйнятно. Ми очікуємо на повагу. Так само, як ми проявляємо повагу до всіх країн», - сказав Сійярто.

Терміни голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО передбачити важче, додав голова МЗС Угорщини.

Нагадаємо, радник Орбана роз'яснив, чому Угорщина блокує вступ Швеції до НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що протоколи про входження Фінляндії та Швеції до НАТО ратифікували вже 28 країн. Туреччина та Угорщина ще не закінчили цей процес.

До слова, президент Туреччини висловив сподівання, що заявку Фінляндії буде затверджено парламентом до початку травневих виборів у Туреччині.

Щодо Швеції, президент Ердоган висунув умови: «Анкара передала Стокгольму список зі 120 терористів. Без видачі цих злочинців Туреччини, позитивне ставлення до заявки НАТО неможливе. Питання боротьби з тероризмом – «червона лінія» для Туреччини».

Як повідомлялося, парламент Швеції проголосував за вступ до НАТО. Утім, для остаточного приєднання до Альянсу потрібне схвалення ще двох країн.