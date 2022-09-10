Пентагон взявся за поповнення запасів зброї після передачі Україні

Пентагон вже уклав контракти на суму близько 1,2 мільярда доларів для поповнення військових запасів після надсилання в Україну

Міністерство оборони США заявило, що вже уклало контракти з низкою виробників щодо поповнення американських військових запасів зброї, яка надсилається в Україну, йдеться у повідомленні прес-служби Пентагону.

«Оскільки так багато спорядження було вилучено з військових підрозділів США, це обладнання тепер потрібно замінити, щоб підтримувати власну готовність Америки, і Міністерство оборони вже уклало контракт із низкою виробників, щоб повернути військовим частинам те, що в них було відібрано, щоб підтримати Україну», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже укладено контракти на суму близько 1,2 мільярда доларів для поповнення військових запасів після надсилання в Україну.

«Це включає близько 352 мільйонів доларів на заміну ракет Javelin, 624 мільйони доларів на заміну ракет Stinger і 33 мільйони доларів на заміну систем HIMARS», – йдеться у заяві.

За даними відомства, Україні виділено $14,5 млрд допомоги. Але значна частина обладнання, вартістю близько 12,5 мільярдів доларів, була взята безпосередньо з існуючих військових запасів США.

До відома, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал.

Нагадаємо, голова Пентагону емоційно оцінив успіхи ЗСУ.