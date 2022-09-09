Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голова Пентагону емоційно оцінив успіхи ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова Пентагону емоційно оцінив успіхи ЗСУ
Ллойд: «Це дуже надихає»
колаж: liga.net

США вважають, що успіхи захисників стануть серйозним ударом для Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін позитивно оцінив успіхи ЗСУ у спецопераціях у Харкові та Херсоні. Про це повідомляє Reuters.

«Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає», – сказав Остін під час пресконференції зі своїм чеським колегою в Празі.

Ці досягнення стануть серйозним ударом для Росії, яка, за словами західних спецслужб, зазнала величезних втрат. Вони також стануть великим поштовхом для Києва, який прагне показати своїм західним прихильникам, що він може змінити факти на місцях силою і заслуговує на подальшу підтримку.

До відома, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів. 

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. 

Читайте також: Влада повідомила про найголовніші задачі на деокупованій Харківщині

Теги: США ЗСУ війна Харківщина Херсон Пентагон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США пропонують реформувати Радбез ООН через російську агресію
США хочуть реформувати Радбез ООН через агресію РФ
Сьогодні, 04:40
Україна отримає від США додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи
США оголосили про новий пакет допомоги Україні
Вчора, 18:25
ЗСУ наразі мають на озброєнні 16 таких систем
Генерал США повідомив, скільки цілей вразили ЗСУ з Himars
Вчора, 18:53

Політика

Уряд ухвалив реформу лісової галузі
Уряд ухвалив реформу лісової галузі
ООН визнала, що рашисти катують українських полонених
ООН визнала, що рашисти катують українських полонених
Голова Пентагону емоційно оцінив успіхи ЗСУ
Голова Пентагону емоційно оцінив успіхи ЗСУ
Банкова пояснила, чому звернення Зеленського до Кнесету сподобалось не усім євреям
Банкова пояснила, чому звернення Зеленського до Кнесету сподобалось не усім євреям
До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі
До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі
Зеленський ввів санкції проти 606 осіб із керівництва РФ
Зеленський ввів санкції проти 606 осіб із керівництва РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Пентагон назвав втрати України у війні
76K
Удова Дудаєва емоційно прокоментувала перейменування вулиці в Києві
74K
Путін терміново скликає Радбез
72K
Україна проведе демілітаризацію Північної Кореї
71K
ЗСУ повідомили, що роблять із захопленою технікою ворога
66K
Арестович виїхав за кордон і влаштував шоу на вулиці

Новини

Коли Україна може звільнити Крим: прогноз генерала США 
Сьогодні, 16:00
Вибори в РФ: росіяни псують бюлетені лайкою на адресу Путіна (фото)
Сьогодні, 15:45
ЗСУ звільнили Куп'янськ? У мережі з'явилося знакове фото
Сьогодні, 15:26
Обстріл Харкова. Рашисти вгатили в садочок та школу, поранені діти
Сьогодні, 15:08
ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині: надихаюче відео
Сьогодні, 14:44
Репарації від РФ: Мін'юст повідомив, яку суму вимагатиме Україна
Сьогодні, 14:31

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту