Голова Пентагону емоційно оцінив успіхи ЗСУ

США вважають, що успіхи захисників стануть серйозним ударом для Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін позитивно оцінив успіхи ЗСУ у спецопераціях у Харкові та Херсоні. Про це повідомляє Reuters.

«Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає», – сказав Остін під час пресконференції зі своїм чеським колегою в Празі.

Ці досягнення стануть серйозним ударом для Росії, яка, за словами західних спецслужб, зазнала величезних втрат. Вони також стануть великим поштовхом для Києва, який прагне показати своїм західним прихильникам, що він може змінити факти на місцях силою і заслуговує на подальшу підтримку.

До відома, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

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