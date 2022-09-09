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Це провал. Директор ЦРУ дав оцінку «спецоперації» Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Це провал. Директор ЦРУ дав оцінку «спецоперації» Путіна
Директор ЦРУ: «важко сприймати результати Путіна у війні якось інакше, ніж провал»
фото з відкритих джерел

Путін сильно недооцінив мужність та здатність українців боротися, заявив директор ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал. Про це він заявив на пресконференції, пише The New York Times.

Говорячи, про контрнаступальні атаки на півдні України та в Харківські області директор ЦРУ зазначив, що російський президент Володимир Путін сильно недооцінив мужність та здатність українців боротися. За словами Бернса, хоч останній розділ у цій війні ще не написаний, однак «важко сприймати результати Путіна у війні якось інакше, ніж провал».

Директор ЦРУ певен, що російський президент був оточений радниками, які не бажають кидати йому виклик. Також на думку Бернса, Путін помилково вважає, що європейська рішучість похитнеться, а американська увага до російсько-української війни зникне, якщо бойові дії затягнуться надовго.

«Зараз Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці, американці. Я вважаю, і мої колеги з ЦРУ вважають, що Путін помиляється щодо цієї ставки, так само як він глибоко помилявся у своїх припущеннях минулого лютого щодо волі України до опору», – сказав Бернс.

Очільник американського відомства додав, що така позиція Путіна мала серйозні наслідки. Зокрема, була не лише виявлена слабкість армії РФ, також розв’язана Росією війна завдала довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян.

Нагадаємо, раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки заявив, що визволення українських територій є найкращим доказом ефективності спільних зусиль України та союзників. Дипломат наголосив – єдине, що може зараз зробити Путін, аби врятувати життя своїх солдатів – це віддати наказ про їх негайне виведення

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 вересня українські військові звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів території України. 

Відомий російський публіцист та опозиціонер Віктор Шендерович в інтерв'ю «Главкому» висловив думку, що у тому вигляді, в якому сьогодні існує російська держава, вона нежиттєздатна, він вважає сьогоднішню Росію «жахом світу». І щоб припинити імперський страх війни та смерті, які несе Росія, вона має розпастися або кардинально змінитися

Як відомо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

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Теги: США війна росія путін ЦРУ

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