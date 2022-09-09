Це провал. Директор ЦРУ дав оцінку «спецоперації» Путіна

Путін сильно недооцінив мужність та здатність українців боротися, заявив директор ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал. Про це він заявив на пресконференції, пише The New York Times.

Говорячи, про контрнаступальні атаки на півдні України та в Харківські області директор ЦРУ зазначив, що російський президент Володимир Путін сильно недооцінив мужність та здатність українців боротися. За словами Бернса, хоч останній розділ у цій війні ще не написаний, однак «важко сприймати результати Путіна у війні якось інакше, ніж провал».

Директор ЦРУ певен, що російський президент був оточений радниками, які не бажають кидати йому виклик. Також на думку Бернса, Путін помилково вважає, що європейська рішучість похитнеться, а американська увага до російсько-української війни зникне, якщо бойові дії затягнуться надовго.

«Зараз Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці, американці. Я вважаю, і мої колеги з ЦРУ вважають, що Путін помиляється щодо цієї ставки, так само як він глибоко помилявся у своїх припущеннях минулого лютого щодо волі України до опору», – сказав Бернс.

Очільник американського відомства додав, що така позиція Путіна мала серйозні наслідки. Зокрема, була не лише виявлена слабкість армії РФ, також розв’язана Росією війна завдала довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 вересня українські військові звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів території України.

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