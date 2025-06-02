Перемовини Росії та України: голова МЗС Туреччини повідомив, на який результат чекає

Туреччина готова вжити всіляких заходів для сприяння мирного процесу між Україною та Росією

Українська та російська делегації прибули до палацу Чираган у Стамбулі, і розпочали другий раунд перемовин. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

Міністр закордонних справ Хакан Фідан у вступній промові до делегацій сказав, що після першої зустрічі за дорученням президента Ердогана він відвідав Київ та Москву, що, за його словами, «стало основою для сьогоднішньої зустрічі».

«Я хотів би подякувати вам усім за орієнтовану на результат зустріч 16 травня. Обидві сторони визначили свої погляди та позиції щодо припинення вогню. На нашій сьогоднішній зустрічі ми продовжимо оцінювати умови та перспективи обох країн у рамках угоди про припинення вогню. Ми також плануємо обговорити необхідну підготовку до зустрічі лідерів держав. Виявляючи взаємні проблеми та позиції, можна буде прокласти шлях до миру», – зазначив Хакан Фідан.

Водночас він вкотре наголосив на тому, чого турецька сторона чекає як від України, так і від Росії.

«Наше основне очікування полягає в тому, щоб зустрічі були продуктивними, а бажаний результат був досягнутий у найкоротші терміни. Рішучість Трампа встановити мир відкрила нове вікно можливостей. Головне – досягти глобального миру», – заявив Фідан.

Зі свого боку Туреччина готова вжити всіляких заходів для сприяння цьому процесу.

«Довіра, яку дві країни, з якими ми маємо спільне географічне розташування, відчувають до Туреччини, для нас понад усе. Погляди всього світу зосереджені на зустрічах, які ви тут проведете. Ми віримо, що, скориставшись цією можливістю, ви наблизите нас на крок до миру. Світ уважно стежить за цими переговорами», – підкреслив голова турецького МЗС.

Як пише TRT haber, Туреччина продовжує дипломатичні контакти, щоб допомогти сторонам досягти миру. Так, міністр закордонних справ Хакан Фідан минулого тижня відвідав Москву та Київ. Під час візиту до російської столиці Москви 26-27 травня Фідан провів перемовини з диктатором Володимиром Путіним та провів зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та високопосадовцями Росії.

Водночас в України глава МЗС Туреччини наголосив, що його країна зацікавлена в тому, щоб максимально швидко досягнути завершення війни.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна повністю підтримує територіальну цілісність та незалежність України.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі відбувається зустріч між українською та російською делегаціями. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.