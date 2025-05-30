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Голова МЗС Туреччини прибув до України й розповів, що привіз Зеленському від Ердогана

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Голова МЗС Туреччини прибув до України й розповів, що привіз Зеленському від Ердогана
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан приїхав в Україну
фото: скриншот з відео

Глава МЗС Туреччини наголосив, що його країна зацікавлена в тому, щоб максимально швидко досягнути завершення війни

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна повністю підтримує територіальну цілісність та незалежність України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Фідана з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

«І як на початку зазначив, сьогодні ще мене прийматиме шановний президент (Володимир Зеленський, – «Главком») і я передам йому повідомлення нашого президента Ердогана», – йдеться у заяві.

Фідан зауважив, що Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність та незалежність України. За його словами, Туреччині не важливо, де саме проводитимуться переговори України та РФ, але країна зацікавлена в тому, щоб максимально швидко досягнути завершення війни.

«І віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів. І зазначаю про свою готовність Туреччини приймати ці переговори у нас в країні», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

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Теги: Туреччина МЗС Володимир Зеленський

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