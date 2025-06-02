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Переговори між Україною та РФ у Стамбулі тривали годину (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Переговори між Україною та РФ у Стамбулі тривали годину (оновлено)
Новий раунд мирних переговорів відбувається в палаці Чираган
скріншот з відео

Українську делегацію очолює міністр оборони, російську – помічник Путіна

У Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Українська делегація та російська делегації прибули до палацу Чираган. Водночас переговори не почалися о 13:00, як повідомлялося раніше.

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Відкрив другий раунд переговорів глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. «Росія та Україна обговорять на другому раунді переговорів у Стамбулі умови перемир'я та обмін полоненими та цивільними особами», – заявив він. Ще одна тема, за його словами, – можлива зустріч глав двох держав. Варто зазначити, що попередні переговори, які відбувалися у травні, він назвав «важливим днем ​​для глобального миру».

«Погляди всього світу зосереджені на контактах та дискусіях, які ви тут проведете. Ми щиро віримо, що ви максимально скористаєтеся цією можливістю та досягнете конкретних результатів, які наблизить нас на крок до миру. Ми вважаємо надзвичайно важливими довіру та підтримку цих переговорів з боку США. Рішучість пана Трампа встановити мир відкрила нове вікно можливостей. Довіра, яку Росія та Україна, з якими у нас міцні зв'язки, мають до Туреччини, для нас не підлягає жодній увазі», – сказав він.

Оновлено о 16:07

Через годину після початку перемовин стало відомо, що зустріч делегацій України та РФ в Стамбулі завершилася. Делегації наразі не робили підсумкових заяв.

Цікаво, що цього разу перемовини були перенесені у інше місце із офіційного офісу президента Ердогана до палацу Чираган.  Минула зустріч проходила неподалік палацу Долмабахче, теж розташованому на березі Босфору.

Як пише TRT haber, Туреччина продовжує дипломатичні контакти, щоб допомогти сторонам досягти миру. Так, міністр закордонних справ Хакан Фідан минулого тижня відвідав Москву та Київ. Під час візиту до російської столиці Москви 26-27 травня Фідан був диктатором Володимиром Путіним та провів зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та високопосадовцями Росії.

Зустрічаючись з Лавровим Фідан заявив: «Вибір Росією Стамбула для прямих переговорів з Україною є проявом спільного розуміння наших країн щодо встановлення стабільності». Лавров також сказав: «Ми цінуємо відновлення Туреччиною можливості прямих переговорів з українською стороною», – зазначив дипломат.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний: «Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент.

До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.

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Теги: Туреччина переговори

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