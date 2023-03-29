Перші танки Leopard 2 від Іспанії вже скоро прибудуть в Україну: названа дата

Танки вже відремонтували на заводі в Севільї і цього тижня вони беруть участь в навчаннях зі стрільби

Іспанська сторона має намір передати Україні перші шість танки Leopard 2 вже після Великодня. Про це повідомляє El Pais.

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«Іспанія відразу після Великодня направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла українській владі для протистояння російському вторгненню», – зазначає видання, посилаючись на джерела в іспанському уряді.

За інформацією ЗМІ, танки вже відремонтували на заводі в Севільї і цього тижня вони беруть участь в навчаннях зі стрільби на маневреному полігоні Серро Муріано в Кордові.

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Нагадаємо, 27 березня, в Україну прибули танки Leopard 2 від німецьких союзників. Як зазначається, передача відбулася приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання танків.

Наприкінці 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що для виходу на рубежі 23 лютого Україні необхідно мати щонайменше 300 танків. Мова про сучасні бойові машини західного зразка, які за своїми характеристиками значно перевершують радянські танки та їхні модифікації, що стоять на озброєнні армії країни-агресорки.