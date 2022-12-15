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Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого
фото: Генштаб

Залужний: Україна зможе вийти на кордони 23 лютого, якщо матиме 300 танків

Для того, аби українські війська вийшла на кордони 23 лютого, їм потрібно мати 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist.

«Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого», – наголосив він.

За словами Залужного, наразі він отримує «те, що отримує, але це менше, ніж те, що потрібно».

«З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над нею. Вона уже на підході, але ви її ще не бачите», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Залужного також запитали, чи союзники стримують якимось чином Україну від наступу на окупований Крим.  «Я не можу відповісти на питання, стримують чи ні. Я просто констатую факти. Для того, щоб дістатися до кордонів Криму, на сьогодні нам потрібно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Нам, до речі, цього достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над наземним коридором, тому що з Мелітополя ми вже можемо обстрілювати Кримський перешийок, тими ж Himars тощо», – відповів він.

Нагадаємо, що Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.  

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Теги: Мелітополь війна Валерій Залужний ЗСУ

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