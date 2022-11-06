«Підробка невисокої якості»: поляки спростували фейк про графіті зі Зеленським (фото)

Фейкове зображення з’явилося там 3 листопада, а вже наступного дня його масово почали піарити Телеграм-канали російських пропагандистів

Графіті, яке нібито з'явилось на одній з вулиць Варшави, виявилось фейком. Про це повідомляє ukrayina.pl.

Телеграм-канали російських ЗМІ та популярні кремлівські пропагандисти поширюють картинку, на якій зображене 3D-графіті з президентом України. Воно, за їхніми словами, нібито розташоване на одній із центральних вулиць польської столиці.

Проте, як з'ясувалося, ця картинка є фейком.

Речник варшавської дільниці Воля Матеуш Вітчинський, де розташоване перехрестя вулиць Злотої та Іоанна Павла ІІ, зазначив, що картинка є «підробкою невисокої якості». За основу взяли стару світлину, яку зробили ще до ремонту перехрестя.

За словами Матеуша Вітчинського, попри те, що він живе у цьому районі і щодня проходить повз місце, вказане на картинці, він ніколи не бачив графіті. А також і не чув про можливу появу від місцевих жителів.

Посадовець також надав фото, на якому можна побачити справжній вигляд перехрестя.

Джерелом фейку став Телеграм-канал російського імперського телеканалу «Царьград». Ним володіє один із наближених до путіна олігархів.

Фейкове зображення з’явилося там 3 листопада. Вже наступного дня його масово почали піарити Телеграм-канали російських пропагандистів. Вони поширювали фото з невеликого телеграм-каналу «11 lipca», який ведуть польською мовою і має всього близько 150 підписників. Цей телеграм-канал створили 2 липня.

4 листопада фейк почали поширювати і проросійські користувачі Twitter на англомовну аудиторію.

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